Killers of the Flower Moon: Apple produrrà e distribuirà insieme alla Paramount il prossimo film di Scorsese

Dopo una dura battaglia, alla fine sarà Apple che produrrà e distribuirà insieme alla Paramount il prossimo film di Martin Scorsese.

Si intitola Killers of the flower moon, è un western tratto dall’omonimo libro di David Grann, avrà come protagonisti Leonardo DiCaprio e Robert De Niro e sarà diretto dal maestro Martin Scorsese, reduce dal capolavoro The Irishman di Netflix. Ma sembra proprio che la sua ultima opera non è stata che la prima esperienza con un servizio di streaming legale.

Dopo vari problemi produttivi, alla fine Scorsese e DiCaprio, con l’aiuto dell’agente di quest’ultimo, sono riusciti ad accordarsi con la Apple, che ha da poco lanciato il proprio servizio streaming Apple TV, che produrrà il film insieme alla Paramount, la quale si occuperà prevalentemente della distribuzione in sala.

Il film ha fatto fatica ad ottenere il via libera definitivo, in quanto Scorsese chiedeva un budget che andava dai 180 ai 200 milioni di dollari, ed è difficile che un film di un regista come Scorsese possa portare nelle tasche della Paramount (che inizialmente doveva produrre il film da sola) un quantità di soldi sufficiente per coprire i soldi di produzione e di pubblicità.

A quel punto è iniziata una competizione tra Netflix, Apple, MGM e Universal per la produzione della pellicola, vinta da Apple. La sconfitta di un colosso come Netflix potrebbe esser causata dal fatto che Scorsese non è rimasto particolarmente soddisfatto dalla politica di distribuzione che caratterizza la compagnia.

Quindi sì, a differenza di The Irishman questo Killers of the flower moon lo vedremo sicuramente nelle sale.

Killers of the flower moon uscirà nelle sale statunitensi nel 2021, con Martin Scorsese alla regia, su una sceneggiatura di Eric Roth, tratta dal libro di David Grann omonimo, e con Dan Friedkin, Bradley Thomas, Emma Tillinger Koskoff e Martin Scorsese come produttori.

La fotografia sarà a cura di Rodrigo Prieto, mentre la colonna sonora sarà composta da Robbie Robertson.

Nel cast Leonardo DiCaprio e Robert De Niro (William Hale).

