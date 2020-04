Killers of the Flower Moon: la Paramount potrebbe lasciare il film di Scorsese. Si torna da Netflix?

La Paramount potrebbe lasciare la produzione del nuovo film di Martin Scorsese a causa del budget elevato. Che ci possa esere un ritorno in casa Netflix?

The Irishman è un’opera colossale che ha necessitato di un budget decisamente più alto del solito per essere un film di Martin Scorsese, e questo ha portato il regista italo americano a farsi produrre e distribuire il film da Netflix, dato che nessuna major voleva rischiare così tanto per un film che di certo attira meno di uno con una schiera di tizi in calzamaglia. Certo, il film lo abbiamo visto, ma purtroppo non tutti hanno avuto modo di gustarselo dove andrebbe gustata ogni opera del leggendario regista: al cinema.

Le speranze dei vari cinefili si erano riaccese quando era stato confermato l’arrivo nelle sale per l’anno prossimo di Killers of the flower moon: prossimo film del regista con protagonisti Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, per la prima volta insieme sul grande schermo sotto la regia di Socrsese.

Ora però si torna nella paura, con la Paramount che sembra non aver più interesse per il film sempre a causa del budget elevato richiesto dal regista (che si aggira intorno ai 200 milioni di dollari).

Nulla di certo per ora, quel che si sa però è che il regista è stato “corteggiato” da, ovviamente, Netflix e Apple, la cui piattaforma streaming non ha avuto un lancio proprio luminoso e un prodotto esclusivo come il nuovo film di Martin Scorsese con DiCaprio e De Niro potrebbe ingolosire molti. Sembra, però, che Scorsese voglia come ulteriore partner di produzione la MGM, così da assicurarsi una maggior distribuzione nelle sale.

Fonte: Wall Street Journal

Killers of the flower moon uscirà nelle sale statunitensi nel 2021, con Martin Scorsese alla regia, su una sceneggiatura di Eric Roth, tratta dal libro di David Grann omonimo, e con Dan Friedkin, Bradley Thomas, Emma Tillinger Koskoff e Martin Scorsese come produttori.

La fotografia sarà a cura di Rodrigo Prieto, mentre la colonna sonora sarà composta da Robbie Robertson.

Nel cast Leonardo DiCaprio e Robert De Niro (William Hale).

