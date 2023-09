Kim Kardashian: pubblicato il trailer ufficiale di American Horror Story: Delicate!

Fan di Kim Kardashian, udite udite! L’ansia monta mentre ci avviciniamo al tanto atteso debutto di American Horror Story: Delicate, la dodicesima stagione della serie televisiva che continua a incantare e spaventare il pubblico di tutto il mondo. Il trailer completo di questa prima parte di stagione è visibile sul canale Youtube ufficiale di FX Network.

Finalmente ci siamo: la tempesta di terrore che avrà inizio il 20 settembre su FX negli Stati Uniti!

Ma la vera notizia sensazionale è l’inserimento di Kim Kardashian nel cast, un’aggiunta che ha scosso il mondo dello spettacolo. La star dei reality, famosa per essere sempre al centro dell’attenzione, si unisce a un cast straordinario che include nomi del calibro di Emma Roberts e Matt Czuchry, formando un connubio cinematografico che promette di essere indimenticabile.

Al fianco di una coppia che lotta per concepire un figlio, Kim si fa strada tra volti familiari come Cara Delevingne, Michaela Jaé Rodriguez, Billie Lourd, Leslie Grossman e Denis O’Hare. Ma non finisce qui, poiché questa stagione, per la prima volta nella storia della serie, si ispira a un libro: “Delicate Condition” di Danielle Valentine, un capolavoro che promette di portare una ventata di freschezza e un tocco femminista, in stile “Rosemary’s Baby,” al mondo di American Horror Story.

Kim Kardashian sarà consacrata al grande schermo?

Oltre alle luci accecanti dei reality che hanno immortalato la sua famiglia nei cuori di milioni di telespettatori (“Al passo con i Kardashian” in primo luogo e ora “The Kardashians”), Kim Kardashian sta lentamente scalando le vette di Hollywood anche nel mondo del cinema e della televisione.

Fino a oggi, la magnate dei social media ha fatto la sua comparsa in diversi progetti cinematografici e televisivi, principalmente con piccoli cameo, ma il suo fascino è stato innegabilmente una presenza accattivante. Dai suoi cameo in serie di culto come “How I Met Your Mother” e “30 Rock” fino al suo ruolo in “Ocean’s 8,” Kim Kardashian ha dimostrato di avere il potenziale per conquistare anche il mondo del grande schermo.

Mentre Kim fa il suo ingresso spettacolare in American Horror Story, un’intrigante domanda aleggia nell’aria: sarà questa la sua consacrazione definitiva in un mondo in cui è già una regina indiscussa? Ryan Murphy, il creatore della serie, ha una reputazione di lanciare talenti, da Evan Peters a Sarah Paulson, e persino Lady Gaga è stata parte del suo arsenale magico. Adesso, tutti gli occhi sono puntati su Kim Kardashian, pronti a vedere se il suo nome si aggiungerà all’elenco delle leggende di American Horror Story.