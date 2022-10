Kingdom of the Planet of the Apes: sono iniziate le riprese del quarto capitolo della saga

In Australia è iniziata la produzione di Kingdom of the Planet of the Apes.

Stando a Variety, l’ ultimo capitolo del franchise ora parte del pacchetto Disney ha iniziato la produzione presso i Disney Studios Australia, ex Fox Studios Australia, a Sydney, nel New South Wales.

Le riprese in studio, dove i Marvel Studios hanno girato blockbuster come Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli e Thor: Love and Thunder, fanno parte di un accordo che concede a Kingdom 10,8 milioni di dollari dal governo australiano e finanziamenti attraverso Screen NSW’s Made In NSW fund.

“Il pianeta delle scimmie è uno dei franchise di fantascienza più iconici e leggendari della storia del cinema, oltre ad essere una parte indelebile dell’eredità del nostro studio. Con questo nuovo film abbiamo il privilegio di continuare la storia e non vediamo l’ora di condividere la straordinaria visione di Wes di questo nuovo capitolo con il pubblico nel 2024”, ha affermato Steve Asbell, presidente dei 20th Century Studios.

Planet of the Apes è uno dei franchise più popolari e duraturi dei 20th Century Studios, con un incasso totale che va oltre 1,7 miliardi di dollari in tutto il mondo. Basato su un romanzo di Pierre Boulle, il primo film della serie è stato distribuito da Twentieth Century-Fox nel 1968 ed è diventato uno dei più grandi successi dell’anno, vincendo un Oscar speciale. Venne seguito da quattro sequel e due serie televisive.

Un remake diretto da Tim Burton è stato rilasciato nel 2001, poi un riavvio del 2011 è stato seguito da due sequel.

Il quarto capitolo della saga riprende molti anni dopo l’era di Cesare (Andy Serkis). Diretto da Wes Ball, Kingdom vede come protagonisti Owen Teague (IT) nei panni della scimmia protagonista Cornelius, Freya Allen (The Witcher), Peter Macon (The Orville), Eka Darville (Jessica Jones) e Kevin Durand.

Josh Friedman (Avatar: La via dell’acqua) ha scritto la sceneggiatura, che è anche attribuita a Rick Jaffa, Amanda Silver e Patrick Aison. Jaffa e Silver, che sono stati produttori della recente trilogia di Apes, stanno producendo con Joe Hartwick Jr. (la trilogia di The Maze Runner). I produttori esecutivi sono Peter Chernin (la trilogia di Fear Street di Netflix, See di Apple TV+) e Jenno Topping (Hidden Figures, Ford vs Ferrari).

Il mese scorso, i 20th Century Studios hanno rivelato il primo sguardo a Kingdom, che è anche il decimo film del franchise ispirato al romanzo del 1963 di Pierre Boulle. I film hanno incassato complessivamente quasi 2 miliardi di dollari al botteghino mondiale dall’uscita del film originale del 1968 con Charlton Heston.

Mi piace: Mi piace Caricamento...