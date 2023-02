Kingdom of the Planet of the Apes: Wes Ball annuncia la fine delle riprese con un video dal set

Fan di Planet of the Apes, preparatevi. Siamo un passo più vicini a vedere il nuovo film del franchise.

Questa mattina, il regista di Kingdom of the Planet of the Apes, Wes Ball, ha annunciato che le riprese del film in uscita sono terminate con un divertente video pubblicato su Twitter. L’uscita del film è prevista per il 24 maggio 2024.

Il video pubblicato da Ball per celebrare la fine delle riprese ha anche celebrato sia il cast che la troupe che hanno contribuito alla realizzazione del film. Nel video, Ball registra il video di un monitor con una prima rappresentazione delle scimmie titolari davanti a uno schermo blu. Quindi fa una panoramica della telecamera per indicare la troupe allo stage mentre annuncia che è tutto finito.

Tutti i membri dell’equipaggio iniziano ad applaudire. Ball quindi riporta la telecamera sul monitor e possiamo vedere lo spettacolo divertente di quei primi rendering di scimmie che festeggiano e si abbracciano.

Kingdom of the Planet of the Apes riprenderà da dove si era interrotta la trilogia del pianeta delle scimmie con Andy Serkis. Molti anni dopo la conclusione della Guerra per il pianeta delle scimmie del 2017, diverse società di scimmie sono sorte dopo che “Cesare similmente a Mosè ha portato il suo popolo in un’oasi” e nel frattempo “gli umani sono stati ridotti a un’esistenza selvaggia”. Mentre alcune delle società seguono gli insegnamenti di Cesare, alcune non hanno mai sentito parlare di lui e altre hanno corrotto le sue opinioni per il proprio tornaconto. Il film seguirà una scimmia, il cui clan è stato ridotto in schiavitù da un altro capo scimmia, mentre intraprende un’avventura con una giovane donna umana in cerca di libertà.

Kingdom of the Planet of the Apes presenterà un cast pieno di talenti. Il film in uscita sarà interpretato da Freya Allan, Owen Teague, William H. Macy, Dichen Lachman e Kevin Durand in ruoli che sono per lo più tenuti nascosti. È stato rivelato che Teague interpreterà Cornelius, il figlio di Cesare, che era il personaggio principale della trilogia precedente ed è stato interpretato da Serkis. Il cast è completato da Eka Darville, Travis Jeffery, Neil Sandilands, Sara Wiseman, Lydia Peckham eRas-Samuel Weld A’abzgi.

Il film è stato diretto da Ball, noto soprattutto per aver diretto la trilogia di Maze Runner, su una sceneggiatura scritta dal talentuoso team di Patrick Aison, Josh Friedman, Rick Jaffa e Amanda Silver.

Aison ha recentemente scritto il prequel di Predator, Prey, mentre Friedman ha recentemente contribuito a scrivere Avatar: The Way of Water. Jaffa e Silver sono una coppia di sceneggiatori che hanno scritto insieme Rise of the Planet of the Apes e Dawn of the Planet of the Apes.

