Kingsman 3: Matthew Vaughn annuncia le riprese del sequel

Un quarto film della serie Kingsman è in procinto di arrivare, e a quanto pare continuerà la storia dell’Eggsy di Taron Egerton. Le riprese inizieranno nel settembre del 2022.

Durante la promozione di The King’s Man, il prequel di Kingsman: The Secret Service e Kingsman: The Golden Circle che racconta la storia delle origini nell’era della prima guerra mondiale del gruppo di spionaggio, il produttore e regista del franchise Matthew Vaughn ha condiviso la notizia con ComicBook in un’intervista esclusiva.

“Siamo pronti per partire”, ha detto Vaughn. “Inizieremo le riprese a settembre”, ha detto, aggiungengo che questo Kingsman 3 concluderà la storia di Eggsy.

Un Kingsman 3 non è esattamente una grande novità, poiché una sceneggiatura per il film esisteva in precedenza, ma il suo futuro si era fatto incerto dopo l’acquisizione della Fox da parte della Disney: “Non mi è davvero permesso dire nulla, ma c’è un copione”, ha rivelato Egerton nel 2019. “È un’idea davvero carina. Il piano, al momento, è che vorremmo farne un altro”.

Egerton ha continuato facendosi sentimentale riguardo al ruolo, dicendo ai fan che vorrebbe tornare almeno un’altra volta in modo da poter dire addio a Eggsy nel modo giusto.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...