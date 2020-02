Kirk Douglas: a 103 anni se ne va una vera leggenda di Hollywood

Kirk Douglas, un grande artista che ha incanalato una rabbia profonda e personale attraverso una mascella cesellata e gli occhi blu per forgiare una delle carriere più indelebili e infaticabili della storia di Hollywood, è morto all’età di 103 anni.

“È con enorme tristezza che io e i miei fratelli annunciamo che Kirk Douglas ci ha lasciato oggi all’età di 103 anni”, ha scritto il figlio Michael Douglas sul suo account Instagram. “Per il mondo, era una leggenda, un attore dell’età d’oro dei film che viveva bene in quegli anni, un umanitario il cui impegno per la giustizia e le cause in cui credeva stabiliva uno standard a cui aspirare tutti.”

Douglas scampò a un incidente in elicottero nel 1991 e subì un duro colpo nel 1996 ma, da combattente, si rifiutò di arrendersi. Con la volontà di sopravvivere, fu l’ultimo uomo in piedi delle grandi star di di un tempo.

Nominato tre volte per il miglior attore per Champion (1949), The Bad and the Beautiful (1952) e Lust for Life (1956), Douglas ha ricevuto un Oscar onorario nel 1996. Probabilmente la prima stella maschile dell’era postbellica, ha recitato in oltre 80 film prima di ritirarsi dal cinema nel 2004.

Forse ancora più importante, Douglas si ribellò contro l’establishment dell’era McCarthy producendo e recitando come schiavo in Spartacus (1960), scritto da Dalton Trumbo, rendendo l’attore un eroe per quelli nella lista nera di Hollywood. Il film divenne il più grande money-maker della Universal, un risultato che durò per un decennio.

