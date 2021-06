Kizazi Moto: Generation Fire, la serie sci-fi gli spettatori in un’esaltante corsa nel futuro dell’Africa

I creatori provenienti da Zimbabwe, Uganda, Sudafrica, Nigeria, Kenya ed Egitto offriranno le loro personali visioni al pubblico di tutto il mondo con Kizazi Moto: Generation Fire, una collezione in dieci parti di film originali che debutterà in esclusiva su Disney+ alla fine del 2022.

Questa antologia animata riunisce una nuova generazione di stelle dell’animazione per portare gli spettatori in un viaggio divertente e selvaggio nel futuro dell’Africa. Ispirati dalle diverse storie e culture del continente, questi racconti sci-fi e fantasy pieni di azione offrono visioni audaci su tecnologia avanzata, alieni, spiriti e mostri immaginati da prospettive unicamente africane.

Il regista premio Oscar® Peter Ramsey (Spider-Man: Un nuovo universo) sarà l’executive producer di questa serie, mentre i supervising producers saranno Tendayi Nyeke e Anthony Silverston. La serie sarà sviluppata e prodotta dallo studio Triggerfish, in collaborazione con studi di animazione in tutto il continente e a livello globale.

“Stiamo portando il lavoro di una nuova generazione visionaria di registi africani su Disney+. Oltre a offrire un’animazione emozionante per i fan di tutte le età, questa collezione di dieci film originali attinge al fenomeno dell’afrofuturismo che è stato già ben affrontato dal film Marvel Black Panther e riflette il continuo impegno di Disney a collaborare con i principali talenti globali per raccontare le storie del mondo da punti di vista nuovi e autentici”, ha commentato Michael Paull, President, Disney+ and ESPN+, The Walt Disney Company.