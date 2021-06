Knives Out 2: Jessica Henwick si unisce al cast del sequel del film di Rian Johnson

Jessica Henwick, che ha recentemente ottenuto uno dei rioli da protagonista nel nuovo film di The Matrix, prenderà parte anche al cast per di Knives Out 2, in cui Daniel Craig tornerà per recitare e Rian Johnson tornerà per scrivere e dirigere.

Al cast si sono recentemente aggiunti Dave Bautista, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Kate Hudson, Madelyn Cline ed Edward Norton.

Come sapete, Netflix ha chiuso un accordo da 400 milioni di dollari per i prossimi due film del franchise, un accordo storico per lo streamer. Johnson sta anche producendo con il suo partner Ram Bergman, con Craig che riprende il ruolo del super investigatore Benoit Blanc.

I dettagli della trama sono sconosciuti in questo momento, a parte il ritorno di Craig per risolvere un altro mistero che coinvolge un ampio cast di sospetti. Non si sa nemmeno chi interpreterà Henwick. La produzione dovrebbe iniziare questa estate in Grecia.

Henwick ha avuto il suo primo ruolo da protagonista nella serie Netflix e Marvel, Iron Fist. In seguito ha ottenuto un ambito ruolo da protagonista nel nuovo capitolo della saga di The Matrix con Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss. Attualmente sta girando The Grey Man con Ryan Gosling e Chris Evans.

