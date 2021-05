Knives Out – Cena con Delitto 2: Edward Norton si unisce al cast del film di Rian Johnson

Dopo l’annuncio di Dave Bautista, il nuovo annuncio per il cast del sequel di Knives Out – Cena con Delitto di Rian Johnson, coinvolge una star di serie A, stando a Deadline

A quanto pare, Edward Norton si unirà a Daniel Craig nel nuovo capitolo del franchise adesso in mano a Netflix.

Come sapete, vi abbiamo riportato la notizia che a marzo che Netflix stava chiudendo un accordo di ben $ 400 milioni per i prossimi due film del franchise, un accordo storico per lo streamer. Netflix non ha commentato il casting di Norton.

I dettagli della trama per il sequel sono sconosciuti in questo momento, a parte il ritorno di Craig nel ruolo di Blanc per risolvere un altro mistero che ruota attorno a un ampio cast di sospetti. Non si sa chi altro farà parte del cast del film. La produzione inizierà questa estate in Grecia.

Il coinvolgimento di Norton è un segno di quanto sia impressionante la sceneggiatura di Johnson, poiché l’attore nominato all’Oscar è diventato particolare noto per il fatto d’impegnarsi solo con progetti d’alto livello, come Moonrise Kingdom di Wes Anderson e The Grand Budapest Hotel, ma anche Birdman, che gli sono valsi le più recenti nomination all’Oscar come attore non protagonista.

Negli ultimi due anni è stato impegnato nel film noir Motherless Brooklyn, il suo primo lavoro come regista da Keeping the Faith del 2000 , che ha anche scritto e interpretato.

