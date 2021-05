Knives Out – Cena con Delitto 2: Janelle Monae è la nuova aggiunta al cast del sequel

Janelle Monae è l’ultima aggiunta al cast corale del sequel di Knives Out – Cena con Delitto di Rian Johnson per Netflix.

Monae si unisce a Daniel Craig nel film, che riprende il ruolo del detective Benoit Blanc nel film originale whodunit. Edward Norton e Dave Bautista appariranno anche loro nel nuovo capitolo, scritto e diretto da Johnson. Johnson e Ram Bergman produrranno il film con il loro banner, T-Street.

Netflix non ha commentato il casting di Monae.

A marzo, lo streamer ha acquistato i diritti di Knives Out 2 e Knives Out 3 per 468 milioni di dollari, dopo l’originale Knives Out – con Jamie Lee Curtis, Chris Evans, Toni Collette, Ana de Armas e il compianto Christopher Plummer – ha guadagnato più di $ 300 milioni al botteghino. La Cena con Delitto del 2019 ha anche ottenuto una nomination all’Oscar per la sceneggiatura originale di Johnson.

I dettagli della trama per il sequel sono sconosciuti in questo momento, a parte il ritorno di Craig nel ruolo di Blanc per risolvere un altro mistero che ruota attorno a un ampio cast di sospetti. Non si sa chi altro farà parte del cast del film. La produzione inizierà questa estate in Grecia.

