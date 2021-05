Knives Out – Cena con Delitto 2: Kathryn Hahn si unisce al cast del film

Dopo aver interpretato la vicina ficcanaso con un segreto in WandaVision della Marvel, Kathryn Hahn sembra aver trovato un altro ruolo divertente in cui il personaggio potrebbe anche mantenere una sorta di segreto.

Fonti vicine a Deadline lasciano intendere che Hahn si sia unita a Daniel Craig nel cast del prossimo film Netflix, Knives Out 2, di Rian Johnson.

Come sapete, anche Dave Bautista, Janelle Monae e Edward Norton sono stati recentemente aggiunti al cast.

A marzo, lo streamer ha acquistato i diritti di Knives Out 2 e Knives Out 3 per 468 milioni di dollari, dopo l’originale Knives Out – con Jamie Lee Curtis, Chris Evans, Toni Collette, Ana de Armas e il compianto Christopher Plummer – ha guadagnato più di $ 300 milioni al botteghino. La Cena con Delitto del 2019 ha anche ottenuto una nomination all’Oscar per la sceneggiatura originale di Johnson.

I dettagli della trama per il sequel sono sconosciuti in questo momento, a parte il ritorno di Craig nel ruolo di Blanc per risolvere un altro mistero che ruota attorno a un ampio cast di sospetti. Non si sa chi altro farà parte del cast del film. La produzione inizierà questa estate in Grecia.

Mi piace: Mi piace Caricamento...