Knives Out: Chris Evans e come ha ottenuto il ruolo

Appeso lo scudo alla parete, Chris Evansci racconta come ha ottenuto il suo ultimo ruolo in Knives Out di Rian Johnson.

Una candidatura agli Oscar, grande (seppur relativo) successo al botteghino, Knives Out si è piazzato come uno dei migliori film del 2019, confermando Rian Johnson come un regista ed uno sceneggiatore di altissimo livello, ma dimostrando ancora una volta, anche ai più scettici, che Chris Evans non è solo uno in grado di lanciare un disco di metallo contro Titani impazziti.

In Knives Out abbiamo infatti assistito ad una perfomance da parte di Evans davvero di altissimo livello nei panni del folle e viziato Ransom Drysdale, che insieme a quella di Snowpiercer si attesta come la sua miglior prova d’attore (per ora).

Probabilmente Evans sapeva che questo ruolo gli avrebbe giovato non poco sotto diversi punti di vista, tant’è che, in un’intervista contenuta negli extra del bluray del film (in uscita ad aprile) ha rivelato che ha letteralmente implorato Johnson di dargli questo ruolo:

Non credo di avergli dato nemmeno il tempo di parlare. Penso lo stessi solo inebriando di parole, su quello che avrei voluto fare con il ruolo e quello che pensavo potessi portare personalmente al personaggio, e l’ho pregato di assegnarmi la parte. In pratica, ero io che lo imploravo per tutto il tempo.

In questo caso insistere fino allo sfinimento ha portato i suoi frutti!

Cena con delitto – Knives Out (Knives Out) è un film del 2019, scritto e diretto da Rian Johnson, e con Ram Bergman, Leopold Hughes, Nikos Karamigios e Rian Johnson come produttori.

La fotografia è a cura di Steve Yedlin, mentre la colonna sonora è composta da Nathan Johnson.

Nel cast Daniel Craig (Benoit Blanc), Chris Evans (Ransom Drysdale), Ana de Armas (Marta Cabrera), Michael Shannon (Walt Thrombey), Toni Collette (Joni Thrombey), Jamie Lee Curtis (Linda Drysdale), Don Johnson (Richard Drysdale), LaKeith Stanfield (Tenente Elliott), Jaeden Martell (Jacob Thrombey), Katherine Langford (Meg Thrombey), Christopher Plummer (Harlan Thrombey) e Frank Oz (Alan Stevens).

