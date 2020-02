Knives Out: Rian Johnson si apre un po’ riguardo il sequel

Fresco del successo del film, Rian Johnson si apre un po’ riguardo il sequel di Knives Out.

Knives Out, arrivato in Italia come Cena col delitto, è risultato essere uno dei film più belli di tutto il 2019, con un cast eccezionale, ma soprattutto una regia ed una sceneggiatura uniche e perfette da parte di quel piccolo genio che è Rian Johnson, che la gente ancora non crede che abbia confezionato il miglior film di Star Wars dai tempi de L’Impero colpisce ancora.

Knives Out ha riscosso non poco successo sia dal punto di vista degli incassi, con circa 300 milioni di dollari incassati in tutto il mondo, che da quello della critica, visto che è arrivato anche a beccarsi una nomination agli Oscar per la miglior sceneggiatura originale, e questo ci porta ovviamente ad un unico possibile risultato: un sequel!

Johnson ha già avuto modo di stuzzicare online, e non, i suoi seguaci riguardo questo seguito, ma, durante l’ultima puntata del podcast Lionsgate Unlocked, il cineasta statunitense si è aperto un po’ riguardo a quello che sarà il film, confermando anche che l’unico membro del cast di Knives Out a tornare sarà Daniel Craig nei panni del detective Benoit Blanc:

Andando avanti con la puntata, il regista ha parlato di come con questo genere si possa esser sempre terreno per provare cose nuove:

I tropi del genere, ci sono molte diverse modalità in cui il genere opera. E ci sono molte modalità che adoro. ABC Murders è un tipo di libro molto diverso da The Murder of Roger Ackroyd, che è molto diverso And Then There Were None… che è molto diverso da, sai, N o M?. Ci sono molti modi diversi … Agatha Christie ha dovuto mantenersi innovativa con ogni libro. E poi entri nelle scatole di puzzle con porte chiuse di John Dixon Carr. È un terreno fertile in cui scavare. Finora, con Knives Out abbiamo fatto solo un piccolo angolo del giardino, quindi sarà divertente passeggiare, sai …

… Per me, la parte divertente della sfida è “come si inserisce questo in un film?” Gran parte della struttura di Knives Out in termini di come funziona la cosa basilare era calcolare come tradurre l’esperienza di un grande romanzo giallo in un film di due ore.