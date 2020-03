Knives Out: Rian Johnson sviscera una scena del film

Rian Johnson sviscera una scena di Knives Out in questo video per Vanity Fair.

Quando si parla di grandi film, o grandi produzioni, è sempre interessante sapere il parere dei loro creatori dietro determinate scelte registiche, di scrittura, di montaggio e così via. Vanity Fair riesce ad appagare questo nostro desiderio con una rubrica di video in cui il regista di un determinato film, spesso accompagnato da uno degli attori principali, esamina una scena del film in questione.

Questa volta è il turno di Rian Johnson col suo ultimo grande successo Knives Out, e visto il tipo di film, e la grandezza della regia e della sceneggiatura, direi che sarebbe estremamente interessante sentire cos’ha da dire il suo creatore in merito ad una determinata scena.

Il video in questione lo trovate qui sotto, della durata di 20 minuti circa che potrebbero portarvi ad apprezzare ulteriormente il film e il cinema di questo meraviglioso cineasta.

Cena con delitto – Knives Out (Knives Out) è un film del 2019, scritto e diretto da Rian Johnson, e con Ram Bergman, Leopold Hughes, Nikos Karamigios e Rian Johnson come produttori.

La fotografia è a cura di Steve Yedlin, mentre la colonna sonora è composta da Nathan Johnson.

Nel cast Daniel Craig (Benoit Blanc), Chris Evans (Ransom Drysdale), Ana de Armas (Marta Cabrera), Michael Shannon (Walt Thrombey), Toni Collette (Joni Thrombey), Jamie Lee Curtis (Linda Drysdale), Don Johnson (Richard Drysdale), LaKeith Stanfield (Tenente Elliott), Jaeden Martell (Jacob Thrombey), Katherine Langford (Meg Thrombey), Christopher Plummer (Harlan Thrombey) e Frank Oz (Alan Stevens).

