Knock At The Cabin: ecco il trailer del nuovo film thriller-horror di M. Night Shyamalan

Il primo trailer del nuovo film horror del regista M. Night Shyamalan, Knock At The Cabin, anticipa un thriller in stile invasione domestica teso e claustrofobico.

Il nuovo trailer di Knock at the Cabin anticipa una tesa storia in stile invasione domestica, con temi apocalittici. Il film sarà diretto da M. Night Shyamalan, noto soprattutto per il suo lavoro nel genere horror attraverso The Sixth Sense, Signs e Split. Il film uscirà nelle sale il 3 febbraio 2023 e sarà interpretato da Jonathon Groff, Dave Bautista, Rupert Grint e Ben Aldridge.

Knock at the Cabin, basato sul romanzo di Paul Tremblay, The Cabin at the End of the World,, si concentra su una coppia e la loro giovane figlia, che vanno a visitare la loro capanna nel bosco. Vengono quindi attaccati da quattro sconosciuti, che affermano che la famiglia è la chiave per prevenire l’apocalisse. Ulteriori dettagli di Knock at the Cabin sono sconosciuti.

Rilasciato dal distributore Universal, il trailer di Knock at the Cabin crea la premessa sopra menzionata, in cui gli invasori aggrediscono la famiglia mentre quest’ultima cerca di respingerli. Il personaggio di Bautista, che si identifica come Leonard, dice poi ai genitori legati che sono venuti per impedire la fine del mondo. Sottolinea che è necessario fare una scelta per prevenire l’apocalisse, prima che venga mostrata loro per un breve secondo la loro bambina con il viso coperto.

Potete vedere il trailer qui sotto:

