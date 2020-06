Kristen Stewart interpreterà la principessa Diana in Spencer di Pablo Larraín

Kristen Stewart interpreterà la principessa Diana in “Spencer”, che Pablo Larraín (“Jackie”),

Steven Knight (“Peaky Blinders”, “Taboo”) ha scritto la sceneggiatura e la produzione della pellicola inizierà all’inizio del 2021. Larraín sta producendo al fianco di Juan de Dios Larraín attraverso la loro etichetta, Fabula. Anche Jonas Dornbach, Janine Jackowski e Paul Webster figurano alla produzione.

Il film “si svolge in tre giorni” e ruota attorno a una delle “ultime vacanze di Natale nella casa di Windsor nella tenuta di Sandringham a Norfolk, in Inghilterra”.

“Kristen è una delle grandi attrici in circolazione oggi”, ha detto Larraín a Deadline . “Per farlo bene, hai bisogno di qualcosa di molto importante nel film, che è il mistero. Kristen può essere molte cose, può essere molto misteriosa e molto fragile e in definitiva anche molto forte, che è ciò di cui abbiamo bisogno. La combinazione di quegli elementi mi ha fatto pensare a lei. Il modo in cui ha risposto alla sceneggiatura e come si sta avvicinando al personaggio, è molto bello da vedere. Penso che farà qualcosa di sbalorditivo e intrigante allo stesso tempo. È una della natura.”

Spencer non coprirà la storia della tragica morte Lady Diana e invece “esaminerà lo sfilacciamento della relazione con suo marito e il suo feroce amore per i suoi figli, il principe William e il principe Harry”.

“Sono solo tre giorni della sua vita”, disse Larraín, “e in quel lasso di tempo molto piccolo, sei in grado di entrare in una prospettiva più ampia di chi fosse. Conosciamo tutti il ​​suo destino, cosa le è successo e non abbiamo bisogno di andare fin lì. Rimarremo in questo spazio più intimo dove potrà esprimere dove vuole andare e chi vuole essere.”