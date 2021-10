Kristen Stewart risponde al fanta-casting che la vedrebbe nel ruolo di Joker per i film con Robert Pattinson

Con il nuovo trailer di The Batman che ha fatto esplodere il web, nella mente di alcuni fan si è già formata una serie di fanta-casting per i ruoli dei cattivi, e quello dedicato a Joker ha decisamente stupito.

Alcuni infatti hanno avviato una campagna online atta a consigliare alla produzione di affidare il ruolo di Joker a Kristen Stewart, dando modo all’attrice di riunirsi con il collega di Twilight ed ex ragazzo, Robert Pattinson.

La cosa non è passata inosservata a quanto pare, e durante un’intervista dedicata al suo nuovo film, Spencer, all’attrice è stato proprio chiesto un parere in merito al fanta-casting da parte di Variety.

“Apprezzo l’energia che sento, ma è stato già interpretato così bene. Mi piace l’entusiasmo con cui me lo stanno proponendo, ma preferisco fare qualcos’altro. Sono apertissima a interpretare una persona inquietante e fuori di testa. Non dico a priori di no, ma non è che la cosa mi entusiasmi così tanto, preferisco essere aperta a qualcosa di nuovo.”

L’attrice ha poi aggiunto per terminare: “Non è un “no”, ma diciamo che sarebbe meglio fare qualcosa di nuovo, lo preferirei“.

Qui sotto l’intervista:

“[The Joker] has really been done so well.”

“Not by Kristen Stewart…”

i love this dude 😂

pic.twitter.com/aF5YQeAzTQ

— ara (@ConverseStew) October 20, 2021