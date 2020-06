Kristin Kreuk amerebbe tornare all’universo DCTV anche solo per un cameo

Kristin Kreuk, che ha interpretato Lana Lang per sette stagioni in Smallville, sarebbe disposta a tornare nell’Arrowverse.

Mentre il franchise, in generale, ha portato in scena cameo da Smallville nel suo ultimo evento crossover, Crisi sulle Terre Infinite, ha riportato molti attori di vecchi programmi TV della DC. Tra quelli più interessanti mostrati di nuovo ai fan c’erano la Lois Lane di Erica Durance e il Clark Kent di Tom Welling, provenienti da Smallville.

Nessuno spettacolo ha probabilmente avuto un impatto maggiore sulla creazione dell’Arrowverse di Smallville. Come uno degli spettacoli di supereroi più longevi di tutti i tempi, Smallville ha fissato uno standard su come la The CW abbia affrontato gli adattamenti dei fumetti dal vivo. La breve apparizione di Welling e Durance nell’Arrowverse è servito omaggio rispettoso a quell’eredità. Il crossover ha visto in scena il Superman di Smallville vivere felice e contento senza i suoi poteri. Questi cameo hanno apparentemente aperto la porta al ritorno di altri personaggi di Smallville come il Lex Luthor di Michael Rosenbaum o la Lana Lang di Kristin Kreuk.

In un’intervista con TVLine (via SR), Kristin Kreuk ha parlato dell’imminente serie Superman & Lois, dell’Arrowverse e di Lana Lang.

Superman e Lois vedrò Emmanuelle Chriqui interpretare Lana Lang-Cushing, un ufficiale della Smallville bank. Ora sposata e di mezza età, la Lana in Superman & Lois sarà molto diversa da quella di Smallville. Mentre esprimeva entusiasmo nel vedere questa versione del suo personaggio, Kreuk ha parlato di come si è sentita nel vedere Smallville nell’Arrowverse: “È così divertente avere Smallville incorporata negli attuali spettacoli tratti dai fumetti“, ha detto la Kreuk. “Sembra che siamo in un continuum, il che è davvero forte“. All’attrice è stato anche chiesto se sarebbe apparso in quel continuum, e lei ha risposto: “Sì, totalmente, a seconda delle circostanze. Sarebbe molto divertente“.

I fan hanno visto l’ultima volta Lana in Smallville dopo aver assorbito una grande quantità di kryptonite nella sua super-tuta aliena. Incapace di stare vicino a Clark, Lana lasciò Smallville per fare del bene in altre parti del mondo. Detto questo, potrebbe essere difficile lavorare con questa superpotente Lana nell’Arrowverse. Tuttavia, vedere la Kreuk nell’universo significherebbe molto per i fan (in qualsiasi modo o forma). Per lo meno, potrebbe apparire in un cameo come l’ex Superman, Dean Cain, o l’ex Supergirl, Helen Slater, in Supergirl.

Tematicamente, Superman e Lois potrebbe rivelarsi l’occasione perfetta per il ritorno della Kreuk nell’universo DCTV. La Lana di Chriqui è destinata a recitare un ruolo importante nella serie The CW, e visto che la relazione tra Lana e Clark è stato uno degli aspetti distintivi di Smallville (specialmente all’inizio), vederla comparire anche se non nel ruolo iconico che ha ricoperto, sarebbe comunque una gioia per i fan.

In molti modi, la Lana di Kristin Kreuk ha avuto un ruolo centrale nel viaggio di Clark per diventare Superman rispetto ad altre incarnazioni del personaggio.

