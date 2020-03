Kumail Nanjiani diventa Wolverine, John McClaine, Maverick e Patrick Bateman in un nuovo photoshoot

Molto è stato fatto sulla trasformazione fisica di Kumail Nanjiani per il ruolo nel film di prossima uscita dei Marvel Studios The Eternals.

Il nuovo corpo di Nanjiani lo ha persino fatto approdare sulla copertina di Men’s Health Magazine. Per il servizio fotografico, Men’s Health ha deciso di divertirsi un po’ con l’attore scattandogli delle foto nei panni di altri personaggi iconici del film, tra cui il John McClane di Bruce Willis, il Maverick di Tom Cruise, il Patrick Bateman di Christian Bale e – più appropriatamente – il Wolverine di Hugh Jackman.

Quando Nanjiani ha rivelato per la prima volta la sua trasformazione sui social media, l’attore ha chiarito che non era qualcosa che è successo dall’oggi al domani o senza aiuto.

“Non avrei mai pensato di essere una di quelle persone che avrebbero pubblicato una foto senza camicia, ma ho lavorato troppo duramente per troppo tempo, quindi eccoci qui”, ha scritto Nanjiani su Instagram. “O muori un eroe, o vivi abbastanza a lungo da diventare il cattivo. Ho scoperto un anno fa che sarei stato parte di The Eternals e ho deciso che volevo trasformare il mio aspetto. Non avrei potuto farlo se non avessi avuto un anno intero con i migliori istruttori e nutrizionisti pagati dal più grande studio del mondo. Sono contento di sembrare così, ma capisco anche perché non l’ho mai fatto prima.”

Potete dare un’occhiata qui sotto:

Now that @kumailn has successfully completed his stunning transformation from @SiliconHBO nerd to @Marvel superhero, we asked the actor recreate a few other iconic (cut/ripped/jacked/swole) roles:

– Wolverine

– John McClane

– Maverick

– Patrick Bateman https://t.co/9GNEWUAMgo pic.twitter.com/7jAqdjHECk

— Men's Health Mag (@MensHealthMag) March 10, 2020