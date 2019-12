Kumail Nanjiani e Simu Liu si sfidano per chi ha il fisico migliore e spunta un’idea per un crossover

Kumail Nanjiani è stato al centro dell’attenzione recentemente su Twitter dopo che sono apparse alcune foto della straordinaria trasformazione fisica dell’attore negli ultimi tempi, operata per recitare in The Eternals dei Marvel Studios.

Internet si è acceso per il nuovo look della star di The Eternals fino a quando, alla fine, lo Shang-Chi di Simu Liu, che vedremo in The Legend of the Ten Ring, ha condiviso la foto del proprio fisico scolpito confrontandosi con l’attore di Silicon Valley.

Liu ha poi lanciato Nanjiani l’idea di una commedia in stile buddy movie nello stile della serie Harold & Kumar; è allora che Nanjiani si è convinto circa questa idea proponendo un crossover per l’UCM.

I’m already thinking MCU crossover. Let’s run it up the chain. — Kumail Nanjiani (@kumailn) December 16, 2019

Certo, il tweet non era altro che uno scherzo fra due colleghi, ma va ricordato che nell’universo cinematografico Marvel tutto può succedere. A partire da ora, non ci sono film sui Vendicatori nei piani futuri – almeno secondo ciò che è stato annunciato pubblicamente – questo significa che mentre esplorando la Fase 4 vedremo un universo interconnesso senza un film corale.

Ora in produzione, i dettagli sul film degli Eterni sono scarsi. Alcuni filmati sono stati mostrati ai fan al CCXP19 all’inizio di questo mese, anche se non è previsto il rilascio di un trailer fino a quando non saremo nel pieno del nuovo anno.

“È un film molto grande. È un film molto costoso. E lo stiamo realizzando perché crediamo nella visione della regista Chloe Zhao, in ciò che questi personaggi possono fare e crediamo di dover continuare a crescere, evolvere e cambiare per far progredire il nostro genere”, ha detto precedentemente il capo dei Marvel Studios Kevin Feige del film. “Questo è un rischio di cui abbiamo bisogno.”

The Eternals arriverà nei cinema il 6 novembre 2020, mentre Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli è fissato per il 12 febbraio 2021.

