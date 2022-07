Kurt Russell e Wyatt Russell si aggiungono al cast della serie live-action Apple TV+ e Legendary del MonsterVerse

Kurt Russell e Wyatt Russell sono le ultime aggiunte al cast della prossima serie live-action Apple TV+ e Legendary su Godzilla and The Titans.

Il duo padre e figlio si uniscono ai membri del cast precedentemente annunciati Anna Sawai, Ren Watabe, Kiersey Clemons, Joe Tippett ed Elisa Lasowski nello spettacolo basato sul crescente franchise Monsterverse di Legendary.

Nello spettacolo, dopo la fragorosa battaglia tra Godzilla e i Titani che ha raso al suolo San Francisco e la nuova scioccante verità che i mostri sono reali, la serie esplorerà il viaggio di una famiglia per scoprire i segreti sepolti e un’eredità che li collega all’organizzazione nota come Monarch.

Kurt è un attore leggendario noto per i suoi ruoli in film come “Escape from New York” e “Escape from LA”, “The Thing”, “Big Trouble in Little China”, “Backdraft” e “Guardians of the Galaxy Vol.2”. Ha anche recitato nei film di Quentin Tarantino “Death Proof” e “The Hateful Eight” mentre ha avuto un ruolo minore in “C’era una volta… a Hollywood”. Ha iniziato la sua carriera da bambino protagonista in numerosi programmi televisivi e film Disney.

Wyatt è noto per il suo ruolo da protagonista nella serie AMC “Lodge 49” e per spettacoli come “The Good Lord Bird” e “Under the Banner of Heaven”. Fa anche parte del MCU come suo padre, avendo recitato nella serie “The Falcon and the Winter Soldier”. Ha recitato in film come “Everybody Wants Some”, “22 Jump Street” e “Overlord”.

