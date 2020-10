La Belva: ecco il trailer del nuovo film di Ludovico Di Martino

A sorpresa la divisione italiano dalla Warner Bros. ha rivelato il trailer de La Belva, il film di Ludovico Di Martino con protagonista Fabrizio Gifuni, che arriverà nelle nostre sale cinematografiche questo ottobre.

Potete vederlo qui sotto:

Leonida Riva (Fabrizio Gifuni) è un reduce di guerra cupo e solitario, con un passato da Primo Capitano nelle Forze Speciali dell’Esercito. La vita e il lavoro hanno portato Riva sempre più lontano dalla famiglia. Suo figlio maggiore, Mattia, non lo ha mai perdonato, mentre la figlia Teresa lo adora incondizionatamente. Ma un tragico evento costringerà Leonida a trasformarsi nuovamente in qualcosa che credeva ormai sepolto nel suo passato. Una storia ad alta tensione emotiva che mescola sentimenti e azione in un crescendo che porterà un uomo a trasformarsi, per amore, in un vero nemico pubblico.

Nel cast anche Lino Musella, Monica Piseddu, Emanuele Linfatti, Andrea Pennacchi e Giada Gagliardi.

La Belva al cinema solo il 26, 27, 28 Ottobre

