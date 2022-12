La causa intentata alla Universal per Yesterday da fan di Ana De Armas mette a rischio tutti gli studios

Gli studi cinematografici potranno essere citati in giudizio ai sensi delle leggi sulla falsa pubblicità se pubblicheranno trailer ingannevoli, come stabilito martedì da un giudice federale.

Il giudice distrettuale degli Stati Uniti Stephen Wilson ha emesso una sentenza in un caso riguardante “Yesterday”, il film del 2019 su un mondo senza i Beatles. Due fan di Ana de Armas hanno intentato una causa a gennaio, sostenendo di aver noleggiato il film dopo aver visto Ana De Armas nel trailer, solo per scoprire che era stata tagliata fuori dal montaggio finale.

La Universal ha cercato di respingere la causa, sostenendo che i trailer dei film hanno diritto a un’ampia protezione ai sensi del Primo Emendamento. Gli avvocati dello studio hanno sostenuto che un trailer è un “lavoro artistico ed espressivo” che racconta una storia di tre minuti che trasmette il tema del film, e dovrebbe quindi essere considerato qualcosa di “non commerciale”. Ma Wilson ha respinto tale argomento, sostenendo che un trailer è un discorso commerciale ed è soggetto alla legge sulla falsa pubblicità della California e alla legge sulla concorrenza sleale dello stato.

“Universal ha ragione sul fatto che i trailer implicano una certa creatività e discrezione editoriale, ma questa creatività non supera la natura commerciale di un trailer”, ha scritto Wilson. “In sostanza, un trailer è una pubblicità progettata per vendere un film fornendo ai consumatori un’anteprima.”

Nel loro briefing sulla questione, gli avvocati della Universal hanno sostenuto che i trailer dei film hanno a lungo incluso clip che non compaiono nel film finito. Hanno citato “Jurassic Park” (un altro film della Universal), che aveva un trailer composto interamente da filmati che non sono nel film. La Universal ha anche sostenuto che classificare i trailer come “discorso commerciale” potrebbe aprire la porta a una parata di azioni legali da parte di spettatori insoddisfatti, che potrebbero affermare soggettivamente che un film non è stato all’altezza delle aspettative create dal trailer.

In una giusta riflessione, viene fatto notare che, secondo il ragionamento dei querelanti, un trailer verrebbe privato della piena protezione del Primo Emendamento e soggetto a gravose controversie ogni volta che uno spettatore si ritenesse insoddisfatto dalla mancata presenza di una persona, o di una scena nel film finito; o se il film si rivelasse del tipo di genere differente che gli spettatori affermavano di aspettarsi; o una qualsiasi delle innumerevoli delusioni che uno spettatore potrebbe accampare come scusa.

Wilson ha cercato di rispondere a tale preoccupazione, affermando che la legge sulla pubblicità ingannevole si applica solo quando una “porzione significativa” di “consumatori ragionevoli” potrebbe essere fuorviata.

“La sentenza della Corte è limitata alle rappresentazioni sul fatto che un’attrice o una scena siano nel film, e nient’altro”, ha scritto il giudice, ritenendo che sulla base del trailer di Yesterday, fosse plausibile che gli spettatori si aspettassero che de Armas avesse un ruolo significativo nel film. De Armas doveva originariamente apparire come un interesse amoroso per il protagonista del film, interpretato da Himesh Patel. Il personaggio di Patel doveva averla incontrata sul set del talk show di James Corden, dove Patel le avrebbe fatto una serenata con la canzone dei Beatles “Something”.

Richard Curtis, lo sceneggiatore, ha spiegato che de Armas è stata tagliata perché al pubblico non piaceva l’idea che il personaggio di Patel si allontanasse dal suo principale interesse amoroso, interpretato da Lily James.

I querelanti, Conor Woulfe del Maryland e Peter Michael Rosza della contea di San Diego, in California, hanno pagato ciascuno $ 3,99 per noleggiare “Yesterday” su Amazon Prime, e per questo hanno intentato una causa da $ 5 milioni.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...