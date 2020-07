La colonna sonora estesa di Tron: Legacy dei Daft Punk è possibile venga rilasciata secondo Joseph Kosinski

C’è molto di più nella colonna sonora di Tron: Legacy realizzata dai Daft Punk di quanto possiate aver sentito.

Durante il panel “Director on Directing” di Collider lungo il Comic Con At Home, in cui Robert Rodriguez, Colin Trevorrow e Joseph Kosinski hanno parlato della loro arte, il direttore generale del collider Steve Weintraub ha chiesto se ci fosse qualcosa per cui ogni regista ha combattuto e per cui è particolarmente fiero di averlo fatto.

Mentre Kosinksi ha preceduto la sua risposta dicendo che non sapeva se fosse stato un combattimento esattamente, la sua risposta è stata sorprendente: la decisione di lasciare che il duo elettronico francese Daft Punk firmasse la colonna sonora di Tron: Legacy. Ciò sembra ancora più scioccante dato che, nel decennio che è passato dall’uscita del film, la loro colonna sonora è stata cementata come un classico moderno.

“L’idea di assumere un duo elettronico francese per fare una colonna sonora importante, all’epoca, era preoccupante e richiedeva molte conversazioni”, ha spiegato Kosinski. “Hanno rapidamente dimostrato di essere all’altezza del compito e hanno fatto un ottimo lavoro.”

A questo punto, Rodriguez è intervenuto chiedendo: “Che cosa hai detto per convincerli?”

“È iniziata con una conversazione tra me e i Daft Punk su ciò che volevamo fare”, ha spiegato Kosinski. “Abbiamo capito molto rapidamente che entrambi volevamo una partitura ibrida di elettronica e musica orchestrale. Avevo ascoltato la loro musica per 10 o 15 anni, e sapevo che la loro musicalità era andata molto più in profondità della musica elettronica standard. Siamo così andati alla Disney. Si accordarono per incontrare tutti i grandi compositori di Los Angeles, e in sostanza se fosse andata avremmo realizzato praticamente una sorta di feat. fra loro e Hans Zimmer, o loro e Alexandre Desplat. Hanno quindi incontrato tutti e dopo aver fatto i loro meeting in città, hanno detto: ‘Pensiamo di poterlo fare da soli, con un direttore d’orchestra’. Hanno quindi realizzato un paio di demo e la Disney ha detto: ‘Va bene, proviamoci’. Abbiamo iniziato molto presto. La musica per quel film è stata scritta mentre stavamo ancora girando, quindi sono stato in grado di riprodurla sul set mentre stavamo girando il film, il che è una cosa molto bella che non sono stato in grado di fare da allora. Era sempre lì, intorno a noi, mentre stavamo girando il film, il che è stato davvero bello.”

Degno di nota che il loro direttore d’orchestra, Joseph Trapanese, era un autentico compositore in proprio, che ha continuato a creare la musica per il formidabile animata Tron: Uprising (che puoi vedere in questo momento su Disney +) e ha servito in modo simile quando Kosinski ha lavorato con un altro artista elettronico francese, M83 (vero nome: Anthony Gonzalez), per la colonna sonora del suo prossimo film, Oblivion.

Steve ha quindi insistito con Kosinski su un potenziale e vero tesoro di musica aggiuntiva realizzata dai Daft Punk che è stata lasciata fuori dai vari album che la Disney ha pubblicato negli anni – ci sono anche cose come “Computerized”, un singolo in featuring fra i Daft Punk e Jay-Z che avrebbe dovuto accompagnare i titoli di coda, ma è stato tolto dai dirigenti per non si sa bene quale motivo.

“Non posso né confermare, né negare, che ci possa essere stata della musica incredibile che non siamo riusciti a inserire nel film”, ha detto Kosinski. “Un giorno sarebbe bello trovare un modo per condividerla. La Disney ha bisogno di altri flussi di entrate in questo momento. Non sarei sorpreso se provassimo a farlo ad un certo punto. Sarebbe fantastico.”

