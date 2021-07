La compositrice della serie parla della scena tagliata con Loki signore di Asgard e Throg

Ora che la stagione di debutto di Loki dei Marvel Studios ha completato la sua corsa di sei episodi, i fan sono stati lasciati in sospeso con molte domande su cosa accadrà al Dio dell’Inganno e al suo nuovo assortimento di conoscenti.

Ma i fan sono anche curiosi del footage che hanno visto nei trailer promozionali dello show, che non hanno poi trovato spazio nella prima stagione. Lo scatto che fa parlare tutti è di Loki che sembra prendere il trono di Asgard mentre una folla lo acclama.

The Direct ha recentemente incontrato la compositrice di Loki Natalie Holt, che è stata in grado di far luce sul motivo per cui questa scena è stata tagliata. È interessante notare che ha anche menzionato che la sequenza includeva un riferimento fatto in Thor: Ragnarok, quando Loki trasformò Thor in una rana.

In un’intervista esclusiva con la compositrice di Loki, è stato appreso che la tanto chiacchierata scena di Loki nella sala del trono di Asgard avrebbe dovuto essere inclusa in una scena con al centro Throg che combatteva Loki, in un loop temporale della TVA.

Quando gli è stato chiesto se ci fossero temi musicali o spunti che non sono stati inseriti nel montaggio finale della stagione di debutto, Holt ha ammesso che c’è stato un “grande, grandioso momento in cui Loki aveva preso la corona ad Asgard, e poi avresti visto Thor sottoforma di rana”.

“Era un momento nell’episodio 1. Quando Mobius mostra a [Loki] la sua vita, c’erano più momenti lì dentro. Penso che l’abbiano semplicemente tagliato per non sconcentrare lo spettatore. Ma ce ne sono stati alcuni momenti tagliati, e uno di questi è quello dedicato alla Rana del Tuono. In realtà avevo scritto una traccia, avevo fatto qualcosa con il coro per dare enfasi ad un grandioso momento in cui Loki prende la corona ad Asgard, e poi vedi Thor come una rana.”

Abbiamo quindi chiesto a Holt se questa scena con Loki e Throg nella sala del trono è la stessa scena che molti fan hanno visto nel filmato promozionale di Loki, ed Holt ha confermato che quell’inquadratura “sarebbe stata parte della sequenza di Throg“.

Dopo aver chiesto alla compositrice perché la scena è stata lasciata sul pavimento della sala di montaggio, ha ammesso che, nonostante fosse un “momento davvero divertente”, lo avevano percepito come se foss troppo “fuori rotta” e il team creativo non ha voluto farsi coinvolgere in “troppi momenti spensierati” poiché “Loki aveva bisogno di essere un po’ abbattuto nell’episodio 1“.

