La coordinatrice degli stunt rivela un dettaglio della Snyder Cut di Justice League

Jason Momoa è stata la prima persona a dire di aver visto il taglio di Justice League di Zack Snyder, ma a quanto pare molte persone l’hanno visto e hanno detto che è “fantastico”.

La campagna per il rilascio della Snyder Cut è stata una presenza persistente online da quando la versione di Joss Whedon è arrivata nei cinema nel novembre del 2017, ma è stato quando Momoa ha detto di averla vista che molti più membri più del cast e della troupe hanno iniziato a parlarne.

Inizialmente, le discussioni erano principalmente se esistesse o meno, nonostante ampie prove, ma poi Jason Momoa disse di averla visto, descrivendola come “ssssiiicccckkkkkk”, e lo stesso Snyder (in più occasioni) ha confermato la sua esistenza. A quanto pare, Kevin Smith conosce le persone che l’hanno visto, e persino lo showrunner della serie HBO, Watchmen, ha lasciato intendere di averla visto a novembre 2019, quando l’hashtag #ReleaseTheSnyderCut è diventato il trend topic numero 1 al mondo su Twitter.

Di recente, Snyder ha anticipato che voleva fare ancora più riprese, ma con Hollywood è in fermo per via del Coronavirus, non crediamo che vedremo qualcosa di più nell’immediato futuro, ma questo non ferma i fan dal mantenere la questione un argomento caldo.

La coordinatrice degli stunt di Justice League, Eunice Huthart, ha parlato con Screen Rant durante un’intervista riguardo L’Ascesa di Skywalker, e dopo aver parlato della pre-produzione di The Flash, alla fine le è stata fatta una domanda sull’argomento Snyder Cut, e a quanto pare la Huthart ha avuto molto da dire.

“Sì, ci sono alcune domande al riguardo, e sono sicura che posso dire di conoscere ufficialmente le persone che hanno visto il taglio di Snyder e hanno detto che è assolutamente incredibile. Credo sia il film che stavamo girando, la versione del film di Zack Snyder. Sai, con il dolore di quello che è successo a sua figlia, abbiamo fatto le riprese aggiuntive. Quindi, il film ha preso una svolta leggermente diversa. Ho visto la versione cinematografica del film e ho scritto a Zack per dirgli: ‘Cos’è questa cosa che sto sentendo sulla Snyder Cut? Devo vederla’. E mi promise che la prossima volta che ci fossimo incontrati a Los Angelese l’avrei potuta vedere. Quindi ad un certo punto andrà sicuramente a vedere gustarmi taglio di Snyder. Ho già parlato con persone che lo hanno descritto come geniale. Hanno detto che è assolutamente oro.”

Con la quantità di buzz che sta ottenendo, soprattutto di recente, non dovrebbe sorprendere il fatto che membri della crew come Huthart stiano scrivendo a Snyder per cercare di vedere questa Snyder Cut, confermandone quindi ancora una volta l’esistenza. Le anticipazioni di Snyder sono ricominciate di recente, con l’anticipazione di voler aggiungere scene, ma ha anche lasciato intendere di aver pensato ad un nuovo titolo ufficiale per il suo Justice League. È facile supporre che qualcosa si possa esser risolto, ma qualsiasi accordo che potrebbe o meno aver avuto luogo è presumibile sia stato messo in stallo a causa del Coronavirus, specialmente se Snyder ha intenzione di girare altro materiale.

Tuttavia, la Snyder Cut pare sia molto più completa di quanto si pensi, quindi se c’è un modo per daregli una fine e rilasciarla nel prossimo futuro, sarà sicuramente un vantaggio positivo per la Hollywood moderna che sta soffrendo di ritardi e cancellazioni.

