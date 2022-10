La DC ha tentato di rubare Kevin Feige dalla Marvel secondo un rumor

Se c’è una cosa che è rimasta invariata in tutto il MCU, è la leadership di Kevin Feige. Il presidente dei Marvel Studios ha aiutato a guidare dozzine di progetti attraverso la linea produttiva, ed è essenzialmente responsabile di aver reso il franchise un successo.

Il DC Universe, d’altra parte, non ha mai avuto lo stesso leader a guidare la visione del franchise. Per un po’ c’è stato Zack Snyder, ma sappiamo cosa è successo. La fusione di Warner Bros. Discovery ha portato a molti cambiamenti di leadership dietro le quinte ed è stato riferito che la società stava cercando qualcuno, per dargli un ruolo alla Kevin Feige, che aiutasse a supervisionare il futuro della linea produttiva DC.

Lo studio ha recentemente trovato quelle persone nel regista di The Suicide Squad, James Gunn, e nel produttore Peter Safran, ma a quanto pare, la Warner Bros potrebbe aver avuto in mente qualcun altro come prima scelta: lo stesso boss dei Marvel Studios.

Secondo un rapporto di Neil Turitz su Above the Line, quindi da prendere con le pinze, il capo della Warner Bros. Discovery, David Zaslav, si è avvicinato nientemeno che allo stesso Kevin Feige per cercare qualcuno che dirigesse l’Universo DC all’inizio di quest’anno. Turitz scrive che durante la ricerca di Zaslav di un leader per la DC simile al ruolo di Kevin Feige nella Marvel, in realtà ha chiesto proprio al dirigente dei Marvel Studios se fosse interessato, cosa che Feige ha gentilmente rifiutato.

In precedenza è stato riferito che Feige una volta ha preso in considerazione l’idea di abbandonare la Marvel per la DC, a causa delle frustrazioni che stava vivendo sotto il controllo dell’ex-CEO della Marvel, Ike Perlmutter, in quel momento. Tuttavia poi sappiamo cosa è successo.

Fonte

