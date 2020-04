La Disney ha spostato la data d’uscita di Doctor Strange in the Multiverse of Madness

La Disney ha spostato Doctor Strange in the Multiverse of Madness al 25 marzo 2022, e questo segna l’ultimo ritardo della data di uscita dovuto alla pandemia di coronavirus.

Lo studio lo aveva spostato di recente al 5 novembre 2021, ma ha deciso adesso di spostare nuovamente la data al marzo successivo.

Inoltre, la Disney ha spostato Thor: Love and Thunder di una settimana, dal 18 febbraio 2022 all’11 febbraio 2022. Ha rimosso due film: un film d’azione senza titolo settato per uscire il 25 marzo 2022 e un film senza titolo della 20th Century Fox è previsto per l’8 aprile 2022, dal programma.

Benedict Cumberbatch sta tornando per il sequel di Doctor Strange come lo Stregone Supremo dopo il suo debutto nel 2016, e le successive apparizioni in Thor: Ragnarok, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Si prevede inoltre che Benedict Wong e Chiwetel Ejiofor riprendano i loro ruoli dal film originale come, rispettivamente, il collega stregone Wong e il compagno trasformato in nemesi, Karl Mordo.

Elizabeth Olsen è stata scelta per riprendere il suo ruolo di Scarlet Witch, alias Wanda Maximoff. Non tornerà, a quanto pare, Rachel McAdams, nel ruolo della collega di Strange, Christine Palmer.

