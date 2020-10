La Disney si sta preparando a portare Space Mountain sul grande schermo

La venerabile corsa sta ottenendo un suo trattamento cinematografico, con lo studio che ha assunto Joby Harold, che ha lavorato a una serie di film come l’imminente Army of the Dead di Zack Snyder a King Arthur: Legend of the Sword della Warner, per scrivere la sceneggiatura di quello che sarà un adattamento live-action.

Harold produrrà la pellicola con la moglie Tory Tunnell e il loro banner Safehouse Pictures. Inoltre, la produzione è Rideback, il film gestito da Dan Lin e Jonathan Eirich che era dietro Aladdin, che ha incassato un miliardo di dollari.

Space Mountain è un ottovolante al coperto con un tema spaziale. L’attrazione è stata introdotta per la prima volta nel Walt Disney World Resort della Florida nel 1975, seguita da installazioni a Disneyland in California nel 1977. È diventata un appuntamento fisso nella sezione Tomorrowland con l’apertura di altri parchi ed è ora in cinque dei sei parchi in tutto il mondo. L’attrazione non ha un tema generale né “scene” memorabili o personaggi visti in giostre come Pirati dei Caraibi. In effetti, Space Mountain a Disneyland si è trasformata in Hyperspace Mountain e in alcune occasioni ha incluso elementi di Star Wars. In quanto tale, la storia viene creata interamente con l’attrazione che funge da ispirazione.

I dettagli per ora vengono tenuti nascosti tra gli anelli di Saturno, ma è descritta come un’avventura per famiglie. Il progetto, che è nelle prime fasi, è previsto per l’uscita nelle sale.

