La famiglia Addams: Tim Burton al lavoro su una nuova serie tv

Dopo il recente film d’animazione che non ha riscosso il successo sperato, La famigia Addams sta per fare il suo grande ritorno sul piccolo schermo con il regista perfetto: Tim Burton.

Fumetti, videogiochi, action figures, serie tv e film in live-action e animati, la celebre Famiglia Addams creata da Charles Addams ha conosciuto e tastato il territorio di ogni media possibile, tra alti e bassi. Uno dei gruppi di personaggi più famosi dell’ultimo secolo che ha lasciato un’impronta indelebile nell’immaginario collettivo, ma che negli ultimi anni è un po’ sparita dalla circolazione.

L’ultima apparizione della folle famiglia è l’omonimo film d’animazione di Greg Tiernan e Conrad Vernon uscito l’anno scorso, che però non ha riscosso il successo sperato. Tuttavia, gli Addams non si arrendono e sono pronti per tornare ad esser amati da tutto il mondo con una nuovissima serie tv, che verrà prodotta da MGM TV e scritta e diretta interamente da Tim Burton.

Quel che sappiamo è che Burton sta attualmente negoziando con la produzione per poter curare la regia di tutte le puntate, ma ancora nulla si sa riguardo il cast e la distribuzione, tra data d’uscita e canale di pubblicazione (anche se Netflix sembra essere in cima alla lista dei candidati). Inoltre, la serie sarà ambientata ai giorni nostri e sarà raccontata principalmente dal punto di vista di Mercoledì.

Poco si sa di questa serie, ma di certo la curiosità non è poca. Tim Burton è di certo il regista più azzeccato per poter raccontare questi personaggi gotici e parodia di un certo genere di film horror (essenziali per il cinema di Burton) e soprattutto sarà interessante vedere questo incredibile regista destreggiarsi per la prima volta nel mondo della televisione.

