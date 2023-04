La famiglia dell’attore Lance Reddick sta contestando la conclusione di un coroner sulla sua causa di morte

La famiglia dell’attore Lance Reddick sta contestando la conclusione di un coroner sulla sua causa di morte.

Rapporti precedenti collegavano la morte di Reddick a malattie cardiache, ma un avvocato che rappresenta la famiglia sta dicendo che la causa della morte non è stata dimostrata da un’autopsia ed è incoerente con le abitudini e la forma fisica di Reddick.

L’avvocato James Hornstein ha affermato che Reddick era “la persona fisicamente più in forma che abbia mai conosciuto”. Ha detto che l’attore si è allenato quotidianamente nella sua palestra di casa, facendo un’intensa attività di cardio e mantenendo una dieta rigorosa. Ha detto che Reddick richiedeva “la disponibilità di strutture per la palestra” come “requisito contrattuale” quando lavorava fuori casa.

“Le informazioni che compaiono sul certificato di morte sono del tutto incoerenti con il suo stile di vita”, ha detto Hornstein. “A nome de [la moglie di Lance] Stephanie Reddick, le informazioni sul certificato di morte non sono confermate e non sono coerenti con i fatti noti alla famiglia.”

Non è chiaro se verranno intraprese ulteriori azioni oltre la dichiarazione.

Questa notizia viene fuori dopo che la morte dell’attore è lasciata intedere fosse il risultato di una malattia cardiaca. Secondo un certificato di morte ottenuto da TMZ, l’attore, noto anche per la sua acclamata interpretazione in The Wire, è morto di cardiopatia ischemica e malattia coronarica aterosclerotica. La cardiopatia ischemica, più comunemente nota come indurimento delle arterie, e la malattia coronarica aterosclerotica sono tipicamente causate dall’accumulo di colesterolo nelle arterie.

Stando a TMZ, che va sempre preso con le pinze, Reddick, 60 anni, era crollato nel suo cortile di Studio City e sua moglie Stephanie lo ha trovato e ha chiamato i servizi di emergenza. Al momento della morte di Reddick, il suo portavoce ha confermato che l’attore è morto per cause naturali ma non ha fornito ulteriori informazioni.

Reddick ha recitato insieme a Keanu Reeves nei film di John Wick, incluso il più recente John Wick: Chapter Four. Doveva anche apparire nel film spinoff del franchise Ballerina. Crediti per la TV includono Oz e Law & Order: SVU, ma il suo ruolo distintivo è arrivato con The Wire della HBO, dove ha interpretato il poliziotto di Baltimora (e alla fine commissario) Cedric Daniels.

