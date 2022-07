La Favorite: Johnny Depp interpreterà il re Luigi XV nel suo primo film post-processo

Johnny Depp interpreterà il re Luigi XV in “La Favorite”, precedentemente intitolato “Jeanne du Barry”.

Netflix ha i diritti di streaming per il film francese. Secondo i media, questo sarà il primo ruolo di Depp in un film ad alto budget da quando ha vinto il caso per diffamazione contro l’ex-moglie Amber Heard.

Il rapporto afferma che i produttori utilizzeranno i diritti del film per finanziare la produzione. Il film sarà disponibile 15 mesi dopo la sua uscita nelle sale. Netflix non ha i diritti per lo streaming del film in altri territori e non è stato coinvolto nella sua produzione.

Un nuovo rapporto afferma che Netflix non finanzierà il film. Il gigante dello streaming ha acquisito la licenza per lo streaming in Francia solo dopo la finestra di 15 mesi nelle sale.

La Favorite racconterà la storia di Jeanne Becu, una sarta impoverita che diventa l’amante di Luigi XV. Le Besco è Jeanne Becu. A gennaio, i media hanno riferito che il vero Luigi XV “è morto come un re impopolare… accusato di corruzione e dissolutezza”.

Le riprese dovrebbero iniziare entro la fine dell’estate e durare circa tre mesi in tutta la Francia. Nel 2023, il film dovrebbe essere pronto per l’uscita nelle sale nazionali.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...