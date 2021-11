La fiera delle illusioni – Nightmare Alley, il nuovo trailer del film di Guillermo Del Toro

Basta dire “Guillermo del Toro” ed il suo stile per accendere la curiosità? In effetti si. Il trailer finale del prossimo film di Del Toro, Nightmare Alley, è stato rilasciato.

È bello vedere questo film finalmente sotto i riflettori. Il progetto era molto atteso, ma ha anche visto la sua giusta quota di problemi di produzione. Il film è stato costantemente riscritto durante le riprese, il che è stato fatto in modo non corretto. Poi la produzione ha subito un ritardo di sei mesi a causa della pandemia.

“Abbiamo girato la seconda metà prima della prima. Non volevamo farlo in quel modo”, ha spiegato Cooper al Tribeca Film Festival a giugno. “Ci sono successe delle cose, con i set e la disponibilità di altri attori e l’acqua, la neve e tutto il resto. Ero la causa. Mi ero trasferito a New York e ho detto: ‘Non posso farlo adesso. Fammi sistemare’.”

Tuttavia, del Toro ha osservato che “è stata una benedizione” avere così tanti posti di blocco.

“Credo con tutto il cuore che la vita ti dia ciò di cui hai bisogno, non ciò che vuoi. Hai una finestra di tempo per fare tutto. È stato incredibile. Abbiamo avuto modo di vedere questi personaggi, quando [Stanton Carlisle di Cooper] era pieno di sé, arrogante e sicuro. Siamo stati in grado di tornare indietro di sei mesi tra tutto questo, e siamo stati in grado di analizzare e vedere non solo quel personaggio, ma ciò che dovevamo riscrivere per poter tornare al set. Se le tue braccia sono aperte, il film ti trova. Ogni film ti dice di cosa ha bisogno.”