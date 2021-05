La fusione fra WarnerMedia e Discovery punta a generare progetti per 20 miliardi di dollari

Abbiamo visto Disney divorare la Fox e abbiamo visto CBS fondersi con Viacom. Ora la prossima grande fusione aziendale è quella di WarnerMedia con Discovery, che si uniranno per formare una nuova società.

A solo pochi anni dopo che AT&T ha acquistato Time Warner per 85,4 miliardi di dollari, la società di telecomunicazioni sembra gettare la spugna. Come riportato per la prima volta dal Los Angeles Times domenica sera e confermato lunedì dalle parti coinvolte, AT&T sta scorporando WarnerMedia, fondendola con Discovery Inc., la società di intrattenimento responsabile di canali come HGTV e Food Network.

Come annunciato in un comunicato stampa, questa nuova società:

“Competerà a livello globale nel business direct-to-consumer in rapida crescita, portando contenuti accattivanti agli abbonati direct-to-consumer, tra cui HBO Max e Discovery + lanciata di recente. La transazione combinerà la leggendaria libreria di contenuti WarnerMedia con l’impronta globale di Discovery, il tesoro di contenuti in lingua locale e la profonda esperienza regionale in oltre 200 paesi e territori”.

L’amministratore delegato di Discovery David Zaslav guiderà questa nuova azienda e al momento non si sa esattamente quale sarà il ruolo dell’amministratore delegato di WarnerMedia, Jason KIlar. Attualmente è ancora a capo di WarnerMedia e l’accordo per la fusione di WM con Discover non dovrebbe concludersi prima del 2022. AT&T riceverà 43 miliardi di dollari in contanti, titoli di debito e il mantenimento di determinati debiti da parte di WarnerMedia quando la società di telecomunicazioni tornerà a concentrarsi su telefoni cellulari e servizio cellulare.

Con questa fusione e la creazione di una nuova entità produttiva, la società porrà immediatamente una forte concorrenza a Netflix per quanto riguarda la creazione di contenuti.

Il CEO di Discovery, David Zaslav, che guiderà la nuova società nata dalla fusione, ha dichiarato durante una conferenza stampa (tramite AXIOS) che l’entità post-fusione programma di spendere 20 miliardi di dollari per nuovi contenuti. Questo è previsto in quanto si tratta di ciò che WarnerMedia e Discovery hanno fatto combinando la spesa per nuovi contenuti fino a ora. È interessante notare che il totale è superiore a quello speso da Netflix per nuovi contenuti lo scorso anno ($ 17 miliardi).

Il confronto è rappresentativo di quanto possa essere dirompente questa nuova società nel settore dell’intrattenimento, essendo seconda per dimensioni solo alla Disney e in grado di competere con la “House of Mouse” e giganti come Netflix e NBCUniversal.

Le entità aziendali fuse distribuiranno quel totale attraverso i servizi di streaming HBO Max e Discovery + (supponendo che la nuova società non unisca le due piattaforme), Warner Bros. Pictures e le numerose reti via cavo che la società possiederà. Queste reti includono Discovery Channel, Food Network, HGTV, OWN, HBO, CNN, TLC, SCI, Animal Planet, Cartoon Network (compreso Adult Swim), HLN, Cinemax, Turner Sports, Magnolia Network, Investigative Discovery, Eurosport, TBS e TNT.

C’è ovviamente anche la DC Entertainment, l’entità multimediale che ruota attorno alla DC Comics e ai suoi personaggi. A seguito della fusione e dei recenti licenziamenti in azienda, i fan avranno sicuramente delle domande sul futuro dell’editore.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...