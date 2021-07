La Guerra di Domani: Amazon starebbe già sviluppando un sequel

Beh, non c’è voluto molto per far in modo che La Guerra di Domani (The Tomorrow War), ottenesse il via libera allo sviluppo di un sequel.

Secondo un post su Instagram della sua star, Chris Pratt, La Guerra di Domani ha battuto tutti i record di streaming di Prime Video nelle sue prime 48 ore, quindi non dovrebbe sorprendere che il servizio di streaming stia già lavorando a un sequel. Esatto, The Tomorrow War 2 è in arrivo.

Come sapete, parlando con Variety, il regista McKay ha già parlato di un’idea per un sequel, e nella sua dichiarazione ha detto:

“Abbiamo parlato del mondo di queste creature, da dove sono venute, come sono state create o allevate e come forse venivano utilizzate. Mi piacciono gli esperimenti di costruzione del mondo, specialmente quando hai accesso ad una sorta di viaggio nel tempo.”

Qui sotto il post di Pratt:

Secondo un nuovo rapporto di Deadline, Amazon Studios e Skydance stanno già lavorando a un accordo per La Guerra di Domani 2 e ci sono discussioni per riportare l’intero cast e il team creativo. Ciò significa che probabilmente Pratt tornerà, insieme al regista Chris McKay, allo sceneggiatore Zach Dean e ai co-protagonisti Yvonne Strahovski, Betty Gilpin, Sam Richardson, Edwin Hodge e JK Simmons.

La Guerra di Domani è stato finora un grande successo per Amazon, debuttando come titolo principale sulla piattaforma di streaming nel fine settimana del 4 luglio, secondo PostVOD di Screen Engine. Ciò si allinea con qualsiasi numero sia stato dato a Pratt, come ha detto nel suo post celebrativo su Instagram che La Guerra di Domani è stato il film in streaming numero uno al mondo.

