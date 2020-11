La head hairstylist di The Mandalorian svela il passato del magistrato Morgan Elsbeth

L’ultimo antagonista visto in The Mandalorian, il magistrato Morgan Elsbeth di Corvus, è stato uno degli ultimi sopravvissuti di un classico pianeta di Star Wars devastato dalle Guerre dei Cloni.

Ahsoka Tano racconta la maggior parte di questo a Din Djarin durante il Capitolo 13. La rabbia di Elsbeth per quello che è successo alla sua gente l’ha spinta verso il potere. Iniziò un’attività incentrata sul rubare risorse da interi pianeti e venderle all’Impero, tutto per armare le sue forze militari. Grazie alla head hairstylist di The Mandalorian, Maria Sandoval, ora sappiamo che il pianeta natale di Elsbeth è Dathomir, un pianeta visto in Clone Wars, Star Wars Rebels e Star Wars Jedi: Fallen Order.

Dathomir ospitava diverse tribù, ma le più notevoli erano le Sorelle della Notte, streghe che potevano manipolare il lato oscuro della Forza. Madre Talzin era il loro capo e rinunciò a suo figlio, Maul, per farlo diventare apprendista Sith di Darth Sidious. Lei e Sidious divennero presto acerrimi rivali, con Maul, suo fratello Savage Opress, il Conte Dooku e l’apprendista di Dooku, Asajj Ventress, che furono utilizzati nei giochi di potere fra loro due.

Alla fine, Sidious inviò le sue forze per sradicare completamente le Sorelle della Notte. Solo Talzin e una manciata di altre sopravvissero all’assalto. Non passò molto tempo prima che un simile assalto quasi spazzasse via tutti.

Grazie a Jedi: Fallen Order, sapevamo già che almeno alcuni dei Fratelli della Notte sono sopravvissuti, anche se solo una Sorella della Notte è sopravvissuta, Merrin. Gli altri divennero esseri non morti simili a zombi. Durante il periodo tra La Vendetta dei Sith e Una Nuova Speranza, il sopravvissuto Jedi, Cal Kestis, visitò Dathomir e aiutò Merrin a sconfiggere Malicos, un Jedi caduto che aveva manipolato i Fratelli della Notte sul pianeta. Cal e Merrin divennero amici e la Sorella della Notte si unì all’equipaggio di Cal.

Non sappiamo cosa ne sia stato di Dathomir durante la Guerra Civile Galattica. Potrebbe aver subito un’epurazione simile a quella che l’Impero ha scatenato su Mandalore. Non sappiamo se Elsbeth discendesse dalle Sorelle della Notte o da un’altra tribù di Dathomir. Non mostra alcuna abilità della Forza nell’episodio, ma è in grado di resistere in combattimento contro un’esperta Jedi come Ahsoka Tano.

Nel frattempo, Dawson ha fatto un ottimo lavoro nei panni di Tano, e speriamo vivamente che questo non sia l’ultimo momento in cui vedremo il personaggio in live-action. Guarda il poster qui sotto.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...