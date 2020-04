La Lucasfilm ha rivelato nuovi cavalieri e maestri Jedi e di Star Wars: The High Republic

La Lucasfilm ha rivelato i nuovi cavalieri Jedi ed i maestri di Star Wars: The High Republic.

I fan non vedono l’ora di scoprire nuovi dettagli su ciò che compone l’evento editoriale annunciano all’inizio di quest’anno. StarWars.com mostra che Ava Kriss, Loden Greatstorm, Keeve Trennis, Stellan Gios e Vernestra “Vern” Rwoh saranno i protagonisti del nuovo capitolo della saga.

Star Wars sta riportando indietro l’orologio a 2 secoli prima di Star Wars: La Minaccia Fantasma. Questo autunno, i fan della saga incontreranno questi nuovi coraggiosi eroi in numerosi tipi di media. Ci saranno fumetti, romanzi YA, fiction per adulti e libri per bambini. Il direttore creativo della Lucasfilm Publishing, Michael Siglain, ha raccontato a StarWars.com come l’Alta Repubblica differisca dalle impostazioni che le persone hanno visto in passato.

“I lettori vedranno una vasta gamma di Jedi in questa era”, ha spiegato Siglain. “Questo è un periodo di speranza, ottimista, in cui i Jedi sono buoni, nobili e vogliamo che ciò si rifletta nei personaggi principali, pur continuando a dare loro profondità e dimensioni sufficienti da far trasparire le loro personalità e idiosincrasie. I cavalieri Jedi dell’Alta Repubblica sono sia aspirazionali che ispiratori. In breve, sono i bravi ragazzi.”

Ma le differenze vanno anche oltre. L’Alta Repubblica si dedica a rendere queste figure leggendarie il più arrotondate possibile. Cavan Scott ha un ruolo enorme nelle storie imminenti come scrittore. I Jedi non seguiranno il codice per cieca lealtà o dovere, ma invece saranno motivati ​​da loro motivazioni individuali al servizio delle persone.

“Abbiamo dedicato molto tempo e sforzi per far sentire i nostri Jedi come individui reali e arrotondati”, ha spiegato Scott. “Sono tutti diversi, si avvicinano alla Forza in modi individuali e unici e tuttavia sono uniti da un obiettivo comune. Servono non per dogma incrollabile, ma per una profonda passione nel proteggere la luce e la vita. E sono tutti in diverse fasi nei loro viaggi individuali.

Alcuni hanno esperienza dalla loro parte, altri hanno l’esuberanza della giovinezza. Alcuni stanno ancora cercando il loro posto nell’Ordine, mentre altri figurano naturalmente in ruoli in cui è richiesta una certa capacità di leadership. Alcuni potrebbero non aver scelto di lavorare con i Jedi a cui sono stati affiancati, ma tutti sono fermi nell’essere una luce guida per la galassia. Individualmente sono forti, insieme sono invincibili, ma come i migliori eroi hanno lezioni da imparare e sfide da superare. Ci aspettano tempi entusiasmanti.”