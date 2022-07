La Marvel rivela i registi che dirigeranno Blade, Captain America 4 e Thunderbolts

I Marvel Studios hanno ancora una volta fatto il botto in Sala H al Comic-Con di San Diego, presentando una sequenza temporale di film e spettacoli fino alla fine del 2025.

La Multiverse Saga non si costruisce da sola, quindi il giorno dopo la conclusione del Comic-Con, il capo della Marvel Kevin Feige si è diretto ai set di progetti attualmente in lavorazione, inclusa la seconda stagione della serie Loki e il set dei reshoot di The Marvels, entrambi in uscita nell’estate 2023.

La compagnia, che è in preparazione per iniziare le riprese di Blade ad Atlanta in ottobre e rilasciare Black Panther: Wakanda Forever a novembre, sta ora preparando il tutto per dare inizio ai piani estesi per il futuro. Come sappiamo, Destin Daniel Cretton, che ha diretto Shang-Chi e The Legend of the Ten Rings, è stato arruolato per dirigere Avengers: The Kang Dynasty, uno dei due film di Avengers che contribuiranno a chiudere la Fase 6 nel 2025. Ma altri registi sono stati annunciati.

La Marvel ha anche confermato che Bassam Tariq dirigerà Blade, in uscita il 3 novembre 2023; Julius Onah è impostato per dirigere Captain America: New World Order, che vedrà come protagonista Anthony Mackie nei panni di Capitan America e aprirà il 3 maggio 2024; e Jake Schreier dirigerà il film sui Thunderbolts, che chiuderà la Fase 5 uscendo il 26 luglio 2024. Lo studio è attivamente alla ricerca di un regista per I Fantastici Quattro, che ad aprile ha perso il regista di Spider-Man, Jon Watts, e darà il via alla Fase 6 l’8 novembre 2024.

In seno alla Fox, il quartetto era già comparso in un paio di film con Chris Evans, oltre a un disastroso fallimento al botteghino nel 2015 del regista Josh Trank. Feige ha paragonato la nuova versione dei Marvel Studios ai personaggi assunti nel contratto joint-venture con la Sony per portare Spider-Man nel MCU, sottolineando che questa non sarà un’altra storia delle origini: “Molte persone conoscono questa storia delle origini. Molte persone conoscono le basi. Come prendiamo questa storia e la guidiamo verso un sentiero non ancora intrapreso?”, ha detto Feige, che ha aggiunto che dato che il superteam ha lanciato l’universo Marvel Comics nel 1961: “Abbiamo fissato un livello molto alto per noi stessi nel protarlo su schermo”.

La Marvel è generalmente silenziosa quando si tratta di rivelare i suoi piani imminenti, ma ha rivelato più di quanto qualsiasi fan avrebbe potuto immaginare alla presentazione nella Sala H. Forse ha sentito una certa pressione da parte dei fan. Anche se i suoi film hanno incassato un sacco di soldi – l’ultimo, Thor: Love and Thunder, ha superato la soglia dei 600 milioni di dollari in circa due settimane e mezzo – il pubblico si è chiesto quindi quale fosse l’obiettivo generale per le fasi post-Avengers: Endgame.

“Si tratta di ripristinare il MCU e dare spazio a tutti questi nuovi personaggi”, ha detto Feige nella Hall H riguardo a quale sia stato lo scopo dei film da allora.

Un film non discusso durante il panel nella Hall H è stato Deadpool 3, che sarà il primo film classificato R nella storia del MCU, e seguirà la storia dei precedenti film della Fox. Feige ha sottolineato che lo studio ha intenzione di elevarlo ai livelli di Civil War, Infinity War e Ragnarok.

