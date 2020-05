La Nuova Zelanda da il via libera alle produzioni come Avatar e il Signore degli Anelli

A quanto pare, i protocolli di sicurezza per le varie produzioni della Nuova Zelanda sono stati approvati dal governo nazionale, il che significa che la produzione cinematografica e televisiva può ricominciare nel paese dopo che è stata interrotta dalla pandemia di coronavirus.

Alcuni servizi cinematografici e televisivi: “sono già in corso in sicurezza“, come ha confermato la New Zealand Film Commission via Deadline. Questo apre potenzialmente la strada a produzioni d’alto profilo nel paese, come i sequel di Avatar diretti da James Cameron la serie di Amazon su Il Signore Degli Anelli, per tornare a pieno regime nei prossimi mesi.

Cameron e il produttore Jon Landau stavano filmando elementi live-action dei sequel quando la pandemia ha colpito. Da allora, hanno continuato a lavorare sulla produzione virtuale del film in California con Weta Digital per gli effetti visivi. Il feed Twitter ufficiale di Avatar ha pubblicato ieri un’immagine di Cameron che dirige gli attori in un set ricco d’acqua per delle riprese subacquee. Tuttavia, i tempi e la posizione delle riprese non sono chiari e comprendiamo che la squadra non è ancora tornata in Nuova Zelanda.

Secondo la New Zealand Film Commission, ogni produzione nel paese sarà ora tenuta a completare una registrazione con il portale ScreenSafe al fine di aiutare il Ministero della Salute con il tracciamento dei contatti e la costruzione di un ambiente di lavoro sicuro con il monitoraggio.

Lo standard e i protocolli anti COVID-19 per la salute e la sicurezza dell’industria cinematografica della Nuova Zelanda sono stati ufficialmente approvati dall’agenzia governativa WorkSafe. Finanziata dalla NZFC, lo standard e i protocolli sono stati sviluppati da ScreenSafe, con un team di esperti del settore. I documenti delineano linee guida di produzione sicure e sono disponibili online, mentre il kit completo di strumenti per la produzione circa la salute e la sicurezza ScreenSafe COVID-19 sarà presto disponibile, includerà scenari, modelli e contatti. Annabelle Sheehan, CEO della New Zealand Film Commission, ha dichiarato:

“L’attenzione e l’impegno della NZFC fin dalla pausa del settore, è stata la salute e la sicurezza di tutti coloro che lavorano nell’industria cinematografica della Nuova Zelanda e la sostenibilità continua del più ampio settore cinematografico. Siamo sinceramente grati per il duro lavoro e la collaborazione delle corporazioni che hanno lavorato per completare protocollo così rapidamente”.

La Nuova Zelanda è stata ampiamente sostenuta come esempio da seguire durante l’epidemia di coronavirus. Il paese ha registrato solo 1.139 casi di malattia e 21 decessi.

Il blocco del paese è stato gradualmente alleggerito nelle ultime settimane e si prevede un ulteriore rilassamento significativo la prossima settimana, incluso il permesso per assembramenti fino a 100 persone. Anche i viaggi domestici e il lavoro d’ufficio dovrebbero riprendere. Il paese ha limitato i viaggi internazionali e ha richiesto la messa in quarantena degli arrivi per un periodo di tempo, quindi i team dietro le principali produzioni internazionali potrebbero dover aspettare un po’ di più, ma il percorso per un ritorno sta diventando più chiaro.

