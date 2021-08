La Nuova Zelanda reagisce alla “vergogna” di aver perso la serie de “Il Signore degli Anelli” di Amazon

La decisione degli Amazon Studios di spostare la produzione della sua serie senza titolo basata sul mondo de Il Signore degli Anelli dalla Nuova Zelanda al Regno Unito, ha lasciato sotto shock il settore della produzione.

La commissione cinematografica del paese è entrata in modalità di limitazione dei danni dopo aver perso quella che è forse la serie TV più costosa di tutti i tempi. Altri hanno incolpato le politiche governative inefficaci.

Le riprese della prima stagione sono iniziate nell’aprile 2020 e sono durate 18 mesi, inclusa una pausa imposta a causa del coronavirus. Le riprese si sono concluse il 2 agosto. La post-produzione della stagione 1 continuerà ora in Nuova Zelanda fino a giugno 2022, mentre la pre-produzione della stagione 2 inizierà contemporaneamente nel Regno Unito dall’inizio del 2022. La prima stagione andrà in onda su Amazon Prime Video a settembre 2022.

La crew in Nuova Zelanda è stata informata solo 20 minuti prima che la decisione fosse annunciata venerdì mattina ora locale.

“È un peccato e mi sento male per tutti coloro che hanno messo il loro cuore in questa produzione. La seconda stagione avrebbe dovuto iniziare più tardi nel 2022, quindi il nostro ruolo ora è lavorare sodo per mantenere occupato il settore degli schermi Kiwi”, ha affermato David Strong, CEO della New Zealand Film Commission.

Strong ha poi aggiunto che la partenza della serie “apre la porta ad altri per entrare” e che la NZFC continuerà a lavorare a stretto contatto con il governo per aiutare queste produzioni a girare nel paese.

La Nuova Zelanda offre uno dei più generosi programmi di incentivi per la localizzazione al mondo. Ciò include uno schema di sconti del 20% e, per produzioni particolarmente grandi che forniscono un’infrastruttura o altri benefici di lunga durata al paese, è previsto un sussidio aggiuntivo discrezionale noto come “aumento” equivalente a un ulteriore 5% della spesa per la localizzazione.

Secondo i documenti del governo pubblicati nell’aprile di quest’anno, si stima che Amazon abbia speso circa 650 milioni di dollari neozelandesi (455 milioni di dollari USA) per le riprese della prima stagione dello spettacolo. Sarebbe stato ammissibile uno sconto di circa 162 milioni di dollari neozelandesi (114 milioni di dollari USA), ha affermato il governo, anche se in seguito ha ridotto tale cifra.

La dichiarazione di Amazon chiarisce che si allontanerà dai 33 milioni di dollari neozelandesi (23,1 milioni di dollari) di aumento concordati ad aprile.

“Mentre cerchiamo di trasferire la produzione nel Regno Unito, non intendiamo perseguire attivamente l’aumento finanziario del 5% del MoU della prima stagione con il governo della Nuova Zelanda o preservare i termini attorno a tale accordo, tuttavia ci rimandiamo rispettosamente ai nostri partner e rimarremo in stretta consultazione con loro sui prossimi passi”, ha affermato Albert Cheng, COO e co-responsabile della TV per Amazon Studios.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...