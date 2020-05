La Paramount ha fissato una data di uscita a giugno 2022 per il suo nuovo film di Transformers

Attualmente, la Paramount ha due diversi film Transformers in fase di sviluppo ed è poco chiaro quale dei due stia ricevendo questa nuova data di uscita. Può darsi che la Paramount debba ancora decidere quale progetto passerà alla produzione e, nel frattempo, vuole assicurarsi una data per qualunque film scelga di portare avanti.

Di recente, le date di uscita sono cambiate in risposta alla pandemia di COVID-19, ed è probabilmente nel miglior interesse della Paramount rivendicare la data che vogliono ora prima che un altro film venga ritardato e la prenda.

A seguito della disastrosa performance di Transformers: The Last Knight e il moderato successo di Bumblebee, Paramount ha rivalutato il futuro della saga di Transformers. Ciò ha comportato lo sviluppo di due diversi film di Transformers come prossimi capitoli del franchise. Secondo quanto riferito, uno è il seguito di Bumblebee del 2018, mentre l’altro è uno spin-off basato sulla serie Transformers, Beast Wars. James Vanderbilt (Zodiac, Murder Mystery) sta scrivendo il presunto film su Beast Wars, e Joby Harold (King Arthur: Legend of the Sword, Army of the Dead) sta lavorando allo script per il nuovo film con Bumblebee.

Stando a Deadline (via SR), la Paramount ha ora selezionato una data per il suo nuovo film Transformers, il 24 giugno 2022. Solo la data è stata rivelata per il momento, quindi non si sa quale dei film di Transformers uscirà in quel momento. Tuttavia, la notizia di una data suggerisce che ulteriori informazioni sullo sviluppo dei film di Transformers potrebbero essere svelate presto.

