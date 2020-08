La Paramount Pictures potrebbe non aver abbandonato l’idea originale di Star Trek 4

La Paramount Pictures potrebbe non aver abbandonato l’idea originale di Star Trek 4.

Un rapporto di Deadline suggerisce che riportare i film di Star Trek in pista è una priorità assoluta per lo studio, con decisioni significative in arrivo nelle prossime settimane. Con l’idea di Noah Hawley messa in pausa e Quentin Tarantino che ha abbandonato la regia, il percorso più evidente della Paramount potrebbe essere quello di riportare indietro l’equipaggio della Kelvin timeline e rivisitare la premessa originale di Star Trek 4.

La storia vedrebbe il capitano James T. Kirk (Chris Pine) trovarsi faccia a faccia con suo padre, George Kirk (Chris Hemsworth), attraverso un viaggio nel tempo.

La Paramount ha annunciato per la prima volta questa versione di Star Trek 4, con Hemsworth che riprende il ruolo del padre di Kirk prima dell’apertura di Star Trek Beyond. Il deludente risultato al botteghino di Beyond ha fatto frenare la Paramount, ma il film è entrato in pre-produzione con SJ Clarkson destinata a diventare la prima donna a dirigere un film di Star Trek. Il film si bloccò di nuovo quando sia Pine che Hemsworth abbandonarono il progetto e Clarkson in seguito partì per occuparsi di Game of Thrones.

I rapporti all’epoca suggerivano che le stelle avevano lasciato per delle controversie sui loro contratti, Hemsworth però ha raccontato una storia diversa: “Non mi sentivo come se avessimo ancora trovato un motivo per rivisitarla“, ha detto Hemsworth nel 2019. “Non volevo essere deluso da quello che stavo per portare in tavola“.

Pine è rimasto per lo più in silenzio sulla situazione: “Non lo so, amico“, ha detto nel 2018. “Mi piacerebbe essere coinvolto e vedremo cosa accadrà. Aspetterò la telefonata. Fino ad allora, non vedo l’ora“.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...