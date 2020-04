La potenziale sesta stagione di Lucifer è nei guai a causa di una disputa contrattuale

Secondo quanto riferito, la potenziale sesta stagione di Lucifer è nei guai a causa di una disputa contrattuale con la star principale, Tom Ellis.

Un mese dopo che la Fox ha cancellato Lucifer nel 2018, Netflix ha scelto di raccogliere la serie con Tom Ellis per una quarta stagione e in seguito ha rinnovato lo spettacolo per il suo quinto anno. Mentre Lucifer era atteso inizialmente per la quinta stagione, Tom Ellis e i suoi co-protagonisti avrebbero concluso accordi per tornare per un’altra stagione prodotta da Netflix e Warner Bros.

Tuttavia, TVLine riferisce che diverse fonti hanno riferito loro che le rinegoziazioni tra Tom Ellis e Warner Bros. per una possibile sesta stagione di Lucifer si sono fermate. Secondo la fonte, Tom Ellis ha respinto l’ultima offerta degli studi, ed anche se la Warner potrebbe avere il vantaggio legale, gli studios si sono approcciati alla star e hanno “addolcito il piatto” in più occasioni.

Sebbene il fatto che Tom Ellis abbia già stipulato un accordo per la sesta stagione, se non riuscirà ad onorare il contratto ciò potrebbe comportare una violazione, a seconda della situazione. Un addetto ai lavori ha detto alla fonte che: “tutti vogliono che Tom sia felice. […] Ma c’è un limite ed è stato raggiunto“.

Secondo quanto riferito, i rappresentanti di Netflix e Warner Bros. Television hanno rifiutato di commentare la storia come anche un portavoce di Tom Ellis.

