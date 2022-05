La presidente della Lucasfilm rivela che Jon Watts sta sviluppando una serie di Star Wars per Disney+

Le prime voci sono circolate a febbraio sul fatto che il regista di Spider-Man, Jon Watts, stesse girando una serie di Star Wars per Disney+, e un nuovo rapporto di Vanity Fair ora conferma lo spettacolo.

Lucasfilm non ha fornito dettagli sulla trama del progetto. Vanity Fair riporta che lo spettacolo è stato sviluppato con il nome in codice “Grammar Rodeo”, che è “un riferimento a un episodio de I Simpson in cui Bart e i suoi compagni di scuola rubano un’auto e scappano per una settimana, usando un falso evento scolastico come alibi”.

Il report di Vanity Fair continua: “Lo spettacolo si svolge durante la ricostruzione post-Il ritorno dello Jedi, che segue la caduta dell’Impero, la stessa di The Mandalorian, ma la sua trama rimane un segreto. È stato creato e prodotto dal regista Jon Watts e dallo scrittore Chris Ford, che ha realizzato Spider-Man: Homecoming per la Marvel. Un casting call pare abbia richiesto quattro bambini, di età compresa tra gli 11 ei 12 anni. All’interno della Lucasfilm, lo spettacolo viene descritto come una versione galattica dei classici film d’avventura per ragazzi della Amblin degli anni ’80”.

La serie di Watts si unisce a Obi-Wan Kenobi, Ahsoka, The Mandalorian Stagione 3 e Andor. Il regista ha recentemente completato la sua trilogia di Spider-Man con protagonista Tom Holland con Spider-Man: No Way Home, che ha incassato quasi 2 miliardi di dollari in tutto il mondo al botteghino.

La conferma della serie di Star Wars di Watts segue le notizie del mese scorso che rivelano che il regista ha abbandonato i suoi doveri di regista per il film Marvel.

