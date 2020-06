La produzione di Jurassic World: Domininion riprenderà a luglio con i nuovi protocolli anti-Covid

Jurassic World: Domininion è destinato a essere il primo grande film della Universal a ricominciare le riprese nel Regno Unito, stando alle fonti.

Le cineprese dovrebbero riprendere a girare la seconda settimana di luglio, il 6 luglio per l’esattezza, ai Pinewood Studios, come a quanto pare confermato della stessa Universal.

I cineasti e i dirigenti dello studio hanno fatto di tutto per riavviare la produzione dopo che è stata interrotta a causa della pandemia di coronavirus scoppiata a metà marzo. Negli ultimi giorni, il personale di produzione ha implementato rigorosi protocolli di sicurezza in loco e un periodo di pre-produzione di due settimane che inizierà la prossima settimana.

“Il piano è di iniziare a girare all’inizio della metà di luglio“, ha confermato un dirigente esecutivo della Universal. Universal ha collaborato con il British Film Council del Regno Unito e i sindacati statunitensi per garantire che la produzione soddisfi gli standard di sicurezza richiesti. Ma va anche oltre quelle misure.

Si ritiene che lo studio stia spendendo circa $ 5 milioni per i suoi protocolli, che vedranno la produzione eseguire migliaia di test durante il corso delle riprese. Tutto il cast e la troupe saranno testati prima di tornare sul set e poi più volte durante le riprese.

Le misure di sicurezza includeranno la commissione di una struttura medica privata chiamata Your Doctor per gestire le esigenze mediche dell’intera produzione; addestramento di primo soccorso a tutto il cast e la troupe; medici in loco, infermieri e cabine di isolamento; 150 stazioni disinfettanti per le mani; nebbie antivirali notturne; più di 1.800 segnali di sicurezza appesi intorno a Pinewood e Green Zones per le riprese di cast e troupe.

