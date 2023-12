La Promessa anticipazioni 1 dicembre 2023: svelate le nuove tensioni finanziarie! Don Alonso si confessa a Catalina!

Nel prossimo avvincente episodio de La Promessa, in onda su Canale5 il 1° dicembre 2023 alle ore 16.45, il destriero finanziario di Don Alonso è in preda all’incertezza. Una confessione scioccante getterà Catalina nel caos finanziario, lasciando i telespettatori con il fiato sospeso!

Il testamento del Barone sconvolge le sorti di Don Alonso! La dote di Jimena risolverà tutto?

L’apertura del testamento del Barone non solo ha umiliato Lorenzo, ma ha anche catapultato Don Alonso in una spirale di disperazione finanziaria. La rivelazione della limitata dote di Jimena solleverà solo il velo dei problemi economici, mentre la vendita del palazzo di Cadice sarà solo una soluzione temporanea. Catalina, la mente imprenditoriale della famiglia, riuscirà a ideare una strategia per salvare la tenuta? Intrighi e colpi di scena attendono i fan!

La Promessa (foto Instagram)

Petra fa saltare la bomba! Pia sotto Il fuoco dell’umiliazione!

Petra, inarrestabile e malvagia più che mai, ha dichiarato guerra a Pia! In un momento esplosivo, la nostra antagonista scatenerà l’inferno, rivelando di fronte a tutti che la governante è ancora incinta. La tenuta è sull’orlo della rivoluzione, e il destino di Pia è in bilico. Cosa riserverà il futuro alla nostra eroina?

Manuel insegue la verità! Martina custode dei segreti d’amore!

Manuel, alle prese con un bacio traditore, è in preda allo shock. Le Anticipazioni ci portano alla scoperta dei veri sentimenti del marchese, mentre cerca risposte sul suo passato con Jimena. Martina, la custode dei segreti, sarà la chiave per svelare la verità. Preparatevi per colpi di scena e rivelazioni emozionanti.

Scopri tutti i dettagli scottanti delle anticipazioni settimanali de La Promessa, dall’intrigo finanziario alle passioni proibite. Non perdete l’appuntamento quotidiano con il destino della tenuta, dal lunedì al venerdì alle 16.45 su Canale5!