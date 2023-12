La Promessa anticipazioni 13 dicembre 2023: Elisa continua la sua guerra! Don Alonso prova a fermarla

Se sei un fan sfegatato di “La Promessa“, allora preparati per una puntata epica che andrà in onda il 13 dicembre 2023 su Canale5 alle 16.45. Le Anticipazioni promettono colpi di scena, tensioni e un Don Alonso nel panico, mentre il marchese deve fare i conti con Elisa, determinata a creare il caos nella sua vita!

Una corsa contro il tempo per fermare Elisa!

Nell’entusiasmante episodio di “La Promessa“, in programma per il 13 dicembre 2023, Don Alonso si trova in una situazione critica. Le tensioni tra Cruz ed Elisa sono alle stelle, e il marchese cerca disperatamente un aiuto. Chiama in causa Don Romulo, il maggiordomo saggio e astuto, per consigli sulla gestione di questa crisi imminente.

Don Alonso in ansia: il suo matrimonio è a rischio

La trama della nostra storia si complica quando Elisa rivela dettagli scottanti sulla sua presunta relazione con Don Alonso. Cruz è gelosa, e la situazione matrimoniale dei marchesi è sull’orlo del precipizio. Don Alonso decide che è giunto il momento di agire, ma non prima di cercare il parere esperto di Don Romulo.

La Promessa

Cacciare Elisa: una sfida possibile?

Don Alonso confida a Don Romulo le insistenti allusioni di Elisa al loro passato. Il maggiordomo sagace consiglia al nobile di porre fine a questa situazione senza perdere tempo, cacciando la causa della discordia dalla sua casa. Il rischio di uno scandalo è troppo grande, e il marchese deve proteggere la sua famiglia.

Intrighi e rivelazioni: Catalina e Martina sconvolte dall’arrivo di Elisa!

Elisa non si limita a tormentare Cruz e Don Alonso; semina discordia anche tra Catalina e Martina. Le due donne, sconvolte dalle sue affermazioni, scoprono la sua vera natura. La Grazalema è determinata a ottenere la sua eredità e non ha intenzione di lasciare “La Promessa” senza ciò che le spetta. La tensione è alle stelle! Non perdere nemmeno un attimo della settimana ricca di emozioni de “La Promessa“. Scopri cosa riserva il destino ai personaggi che ami, dal lunedì al venerdì alle 16.45 su Canale5. La soap che ha conquistato il cuore del pubblico sta per regalarti momenti indimenticabili!