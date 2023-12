La Promessa anticipazioni 14 dicembre 2023: Jimena sotto attacco, Catalina la costringe a dire la verità

By

Nell’attesissima puntata de La Promessa, in onda il 14 dicembre 2023 alle 16.45 su Canale5, Catalina decide di mettere fine alle menzogne di Jimena. La tensione raggiunge il culmine quando Catalina, stanca delle falsità della cognata, affronta Jimena con determinazione, intimandole di smetterla di ingannare Manuel.

Manuel si ribella contro le cugine Martina e Catalina!

Nell’attesissima puntata de La Promessa, Manuel decide di non ascoltare le cattive influenze delle cugine Martina e Catalina. Le due cercano di convincerlo a allontanarsi da Jimena, ma il marchese si ribella, desiderando recuperare il rapporto con la moglie. Il confronto tra Manuel e le due cugine diventa sempre più acceso, con la tensione che raggiunge livelli insospettabili.

Rivelazioni scioccanti: Manuel raccoglie prove contro Jimena!

Manuel, deciso a svelare la verità su Jimena, raccoglie prove che sbugiardano la ragazza. La trama si complica quando il marchese tenta di chiarire con Jimena, ma la situazione prende una piega inaspettata. Catalina e Martina, invece di supportare Manuel, lo spingono a mettere fine alle menzogne di Jimena.

La Promessa – Manuel

Intrighi familiari: Manuel contro Martina e Catalina!

Martina e Catalina continuano a cospirare contro Jimena, consigliando a Manuel di allontanarsi da lei. Il marchese, però, non intende ascoltarle e si scontra con le cugine che non accettano di farsi ingannare. La situazione si fa sempre più tesa, con Manuel che si mostra infastidito dal loro atteggiamento e le cugine pronte a intervenire.

Confronto epico: Catalina affronta Jimena in uno scontro durissimo!

Il momento culminante arriva quando Catalina decide di affrontare direttamente Jimena. La tensione esplode in uno scontro durissimo, con Catalina che non sopporta più le menzogne della cognata. La verità verrà finalmente alla luce in un confronto che cambierà le sorti di La Promessa.

Non perderti tutte le anticipazioni settimanali de La Promessa dall’11 al 15 dicembre 2023. L’intrigo e la suspense sono garantiti in ogni episodio, dal lunedì al venerdì alle 16.45 su Canale5.