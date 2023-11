La Promessa anticipazioni 16 novembre 2023: Pia delude Romolo, la sua furia è inarrestabile!

By

Nel prossimo appassionante episodio de “La Promessa” che andrà in onda oggi 16 novembre 2023 alle 16.40 su Canale5, assisteremo a una vera esplosione di emozioni.

La rivelazione scioccante di Don Romulo: tradimento e delusione nell’aria!

Nel cuore della trama, il protagonista, Don Romulo, finalmente affronta Pia, manifestando apertamente il suo risentimento. L’anticipazione dell’episodio ci porta in un faccia a faccia carico di tensione, dove il maggiordomo si apre con Pia, esprimendo il suo profondo disappunto. La governante ha deluso Romulo, nascondendogli un segreto importante: il fatto che non ha abortito come gli aveva fatto credere.

Intrighi e segreti svelati: lite violenta a La Promessa!

La storia si complica ulteriormente con una lite epica tra Don Romulo e il suo rivale, Don Gregorio. Un segreto sconvolgente viene alla luce, scuotendo le fondamenta della trama. Il nuovo maggiordomo, desideroso di ferire Romulo, rivela la verità a Gregorio: Pia è ancora incinta. Questo tradimento ha effetti devastanti sul maggiordomo principale, mettendo in discussione la fiducia che i colleghi avevano in lui. Il suo dolore è palpabile, e il pubblico è costretto a chiedersi se il legame tra Romulo e i suoi colleghi sia davvero così saldo come sembrava.

La Promessa anticipazioni 16 novembre 2023 (foto Instagram)

Il momento culminante si avvicina quando Don Romulo affronta Pia, svelando il tradimento e la delusione che ha provato. La rivelazione di essere stato ingannato esattamente come gli altri lo colpisce profondamente. La scena si carica di tensione emotiva, e il pubblico è tenuto con il fiato sospeso. Riuscirà Pia a spiegare e a ottenere il perdono di Romulo?

Scandalo in arrivo: Pia sotto accusa!

Le trame si intrecciano quando Petra spinge Cruz a licenziare Pia, orchestrando una vera e propria cospirazione. La futura mamma è ora nei guai, e la furia della marchesa si prospetta imminente. Ma in un colpo di scena, Don Gregorio entra in azione, proteggendo Pia e assumendosi la responsabilità della situazione. Un colpo di scena incredibile, con Gregorio che si offre persino di sposare Pia per evitare uno scandalo.

In questo intricato intreccio di emozioni, tradimenti e rivelazioni, “La Promessa” promette ancora una volta di tenere incollati gli spettatori alle loro sedie. Non perdete l’appuntamento, dal lunedì al venerdì alle 16.40 su Canale5!